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Происшествия14 февраля 2023 3:39

11-месячный ребенок умер в больнице Забайкальского края

Следком начал расследование гибели 11-месячного ребенка в больнице Читы
Виктория КУДАЕВА
Младенец скончался в стенах одного из медицинских учреждений Читы

Младенец скончался в стенах одного из медицинских учреждений Читы

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи Забайкальского края проверяют обстоятельства смерти 11-месячного ребенка. Младенец скончался в стенах одного из медицинских учреждений города Читы, 9 февраля.

- В настоящий момент проведен комплекс первоначальных процессуальных мероприятий. Изъяты и изучаются медицинские документы, - рассказали в СУ СК по Забайкальскому краю.

Следователи назначили проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти маленького пациента. Также опрошены родители ребенка. По результатам проверки будет принято решение согласно уголовно-процессуальному законодательству.

Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о смерти новорожденного ребенка в одной из больниц Читы. Весной прошлого года в медицинское учреждение поступила беременная женщина. Ей экстренно требовалось кесарево сечение. Несмотря на то, что в родовом отделении на тот момент находились двое врачей, они не оказали будущей маме должной помощи. В результате ребенок умер при рождении от тяжелой асфиксии. Медики получили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

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