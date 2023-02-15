Сотни педагогов приехали в Иркутский район на Международный форум инноваций. Фото предоставлено пресс-службой Иркутского района.

Впервые в этом году площадка объединяет сразу два масштабных события: международный форум инноваций и открытую всероссийскую исследовательскую конференцию старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия.»

- Четыре года подряд мы объединяем лучших, передовых представителей педагогического сообщества из разных городов России и не только. В форуме участвовали представители из Монголии и Белоруссии, - рассказывает Роман Зарипов, начальник управления образования Иркутского района. - Проводим его с 2019 года, а всероссийская исследовательская конференция почти с 20- летней историей проходит в Иркутском районе впервые. Присутствие такого количества опытнейших специалистов и экспертов в области образования беспрецедентно не только для района, но и для всей Иркутской области.

Гостями и участниками события стали преподаватели Российского государственного университета имени Косыгина и Российского экономического университета имени Плеханова (Москва); Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна); Общероссийского союза общественных объединений «Всероссийский молодежный центр «Олимп»; педагоги общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций из Ростова, Самары, Ярославля, Волгограда, Перми, Ивановской области, Магадана, Бурятии.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутского района.

Иркутскую область на форуме представляют педагоги из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Слюдянки, Черемхова, Усть-Кутского и Иркутского районов. Мероприятие собрало на своей площадке более 500 участников. По словам Александра Пичкурова, главного специалиста отдела развития образования Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области, форум растет и развивается вместе со своими участниками.

- Мне посчастливилось быть на всех четырех форумах, - говорит эксперт. - Я очень благодарен руководству школы, а также администрации Иркутского района, мэру Леониду Фролову, что они взяли на себя такой огромный груз ответственности за проведение и организацию столь масштабного и нужного мероприятия. Форум явно эволюционирует из года в год не только в своей масштабности и географии, но и в том, что качество инновационных проектов, представленных участниками, быстро повышается.

Стендовые защиты проектов организаторы разделили на четыре секции. В этом году кейсы коснулись таких актуальных тем, как: «Люди и деньги», «Волонтерское движение в дошкольной организации с использованием технологий», «Экоэнергетика в робототехнике», «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста», «Технология макетирования в ДОУ как инновационная форма образовательного пространства» и многих других. В рамках форума также прошли мастер-классы и открытые уроки.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутского района.

- Практически все эксперты отмечают профессиональный рост преподавателей из Иркутского района. Если на первом форуме наши участники показывали средние результаты по стране, то сейчас они среди лидеров. Об этом говорит тот факт, что школа в Молодежном стала инновационной площадкой Российской академии образования, а это звание заслужить очень непросто. Профессиональный рост своего коллектива и значимость участия в таких масштабных проектах, - отмечает директор школы Наталья Власевская. - Эти два мероприятия - форум инноваций и исследовательская конференция - шагают по стране, как говорится, плечом к плечу, не первый год, поэтому мы решили объединить их: на одной площадке встретиться сразу со всеми участниками высшего, школьного и дошкольного образования, а также собрать экспертов со всей страны. Когда люди приезжают с новыми идеями, технологиями, всевозможными изюминками для развития именно качественного образования, то сразу приходит понимание, насколько подобные мероприятия необходимы. В течение нескольких дней мы имеем возможность общаться, работать, обмениваться опытом, - а это бесценно.

Наталья Викторовна сравнивает площадку форума и конференции с космодром, который дает старт новым передовым идеям, инструментам, технологиям и позволяет педагогам со всей России достигать качественных и эффективных результатов в образовательном процессе.