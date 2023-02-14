Более 650 домов в поселке Молодежный Иркутского района остались без света 14 февраля

Более 650 домов в поселке Молодежный Иркутского района остались без света Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 650 домов в поселке Молодежный Иркутского района вечером 14 февраля остались без электричества. По словам представителей местного ТСЖ, отключение света произошло из-за несанкционированных работ на линии сотрудников «Восточных электрических сетей». При этом никаких разрешительных документов на это выдано не было. Видео разговора со специалистами компании поделились с редакцией «КП»-Иркутск» жители Молодежного.

- По какой причине вы нас отключили?

- У нас есть наряд на отключение, чтобы перевести питание с этой КТП (комплектная трансформаторная подстанция – прим. ред.), - отвечает один из энергетиков.

- Это наша линия, какое право вы имеете здесь проводить работы без нашего разрешения?

- Мы не знаем.

Тем временем около двух часов люди остаются не только без света, но и, как следствие, без воды и отопления. Члены ТСЖ заявили о том, что в связи со случившимся будет подано обращение в прокуратуру. К месту работ вызвали полицию.

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