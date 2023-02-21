Как меняется рынок продуктового ритейла, рассказали в компании «Слата»

7 главных трендов на полках магазинов. Фото: ООО «Маяк»

В прошлом году российской торговле, в том числе и продуктовому ритейлу, пришлось оперативно подстраиваться под новые условия. О том, куда движется эта сфера, а так же о ближайших планах рассказал на стратегической сессии для ТС «Слата» в Иркутске генеральный директор «ИКС5-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ», исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

Помогла тренировка

- Прошлый год вновь показал, что нет ничего вечного и неизменяемого. Хорошо выстроенная структура компании, правильная миссия позволяют работать в тяжелых условиях, где нужны быстрые решения и результат, а коронавирусный 2020 год нас отлично потренировал.

В пределах инфляции

- В 2022 году мы на деле показали, что полностью на стороне покупателя. Компания старалась быть максимально гибкой, чтобы покупательская корзина была в пределах роста инфляции. Мы замораживали цены на социально значимые товары, увеличивали глубину промо и, самое главное, максимально обеспечивали наличие товаров при постоянных логистических разрывах.

Главное - доступность

- Практически 100% людей сейчас готовы сменить бренд, магазин на тот, где дешевле. Ключевая задача ритейлера - чутко подстраиваться и работать над доступностью товара для потребителей.

Бум дискаунтеров

- На рынке сейчас разнообразие дискаунтеров с похожим предложением - «самая низкая цена». Дальнейший потенциал для развития нашего дискаунтера «ХлебСоль», видим в наращивании доли промтоваров.

Местные - в фокусе

- Одним из ярких трендов 2022 стал фокус на местных производителей. «Слата» еще три года назад начала развивать проект «Время местных». Уверен, что в работе с местными поставщиками скрыт огромный потенциал.

Больше отечественных товаров

- В 2023 году продолжится развитие низкоценового сегмента. Доля российских товаров будет увеличиваться, как и интерес к ним. Задача бизнеса - обеспечивать бесперебойные поставки, предлагать те товары и акции, которые нравятся покупателю и отвечают его потребностям.

Новая точка на карте

- 2023 год мы начали с новой точки на карте российского ритейла, войдя в стратегический альянс с крупнейшей сетью - Х5 Group. Мы приложим все силы, чтобы обеспечить продуктовую стабильность, как и комфортные цены.