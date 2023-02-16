«Лапа буквально висела на коже». В Иркутске спасли попавшего под поезд щенка

Сейчас спасенный щенок идет на поправку. Фото: из личного архива Ильи Богатикова

Глаза, наполненные страхом и болью, пушистая шерсть в грязи, а задняя лапа буквально болтается на сухожилиях. Без слез не взглянешь! Именно в таком жутком состоянии иркутяне обнаружили этого маленького щенка в районе станции Кая. Бедняга попал под поезд. Чудом выжил сам, но большой железнодорожный состав отрезал ему лапу. Неравнодушные люди поспешили обратиться за помощью в питомник «К-9».

- К нам обратились волонтеры. Попросили отловить щенка и оказать всю необходимую ветеринарную помощь, - рассказывает сотрудник питомника Илья Богатиков. – Сделали рентген. Он показал, что животному срочно требуется ампутация. Задняя лапа буквально висела на коже, на обрывке мышц и сухожилий, торчала кость. А еще травмирована передняя конечность.

Специалисты предполагают, что в таком состоянии дворняжка находилась около недели. Скорее всего, попав под поезд, животное долгое время пряталось от людей, страдая от боли. В лапе уже начался процесс гноения, от нее исходил дурной запах. Поэтому требовалось срочное хирургическое вмешательство. На операцию ушло больше двух часов.

Сотрудники питомника ласково называют ее Чернушкой. Фото: из личного архива Ильи Богатикова

Сейчас спасенный щенок идет на поправку и находится под постоянным присмотром ветеринаров. Оказалось, что это девочка, ей всего около пяти месяцев. Сотрудники питомника ласково называют ее Чернушкой.

- Она побаивается людей. Но это объяснимо. Все-таки кроха испытала большой стресс. Ей нужно время отойти от пережитого, - поясняет Илья Богатиков. – Щенок молодой. Все быстро у нее заживет.

Чернушка выжила, но теперь ей потребуется реабилитация. Передвигаться на четырех лапах она уже никогда не сможет, поэтому животному необходима помощь людей. К счастью, опеку над Чернушкой уже взяли на себя неравнодушные иркутяне. После того как щенок окончательно восстановится, волонтеры-кураторы заберут его из госпиталя.

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