Свалившаяся масса была такой тяжелой, что помяла крышу, капот, разбила заднее и переднее стекла. Фото: Евгения Бахарева.

О том, как на машину беременной жительницы Иркутска упал с крыши дома сугроб, мы рассказывали в газете в пятницу. Женщина не пострадала, но очень испугалась. А вот автомобиль теперь придется ремонтировать. Такие случаи не редкость, а сейчас особенно актуальны, ведь в феврале и марте случаются перепады температур, днем пригревает солнце. Поэтому мы узнали у юриста, что делать, если на машину упала сосулька в Иркутске.

Что делать, если на машину упала сосулька в Иркутске

1. Фиксируем факт

- Вообще ничего не трогаем! Не отгоняем машину, не счищаем снег, не убираем лед, - рассказывает юрист Елена Краснова. - Далее начинаем, как можно больше фотографировать. Можно снять даже видео. Желательно со всех ракурсов: с госномером, с домами. Это делается, чтобы потом доказать, что это ваш автомобиль. Также это поможет наказать управляющую компанию, которая отвечает за чистку крыши именно того дома, где произошел сход сугроба. Далее звоним участковому, который должен составить акт осмотра и также зафиксировать инцидент. После этого у вас будет первый и важный документ. Сохраните его!

2. Ищем виновного.

Кто обслуживает дом не так уж трудно установить. Можно посмотреть в интернете или обратиться в администрацию округа. Они подскажут, кто будет являться ответчиком в этой сложной истории. Это могут быть частные компании, управляющие компании или муниципалитет.

- Устанавливаем, откуда упал снег или откололась сосулька и кто осуществляет управление зданием, - сообщает Елена Краснова. - Если это многоквартирный дом, то тут, скорее всего, товарищество собственников жилья или управляющая компания. После того как мы узнали, с чьего здания упала глыба, то можем пригласить коммунальщиков тоже зафиксировать факт. После этого у вас сформировывается небольшой, но важный пакет документов.

3. Устанавливаем ущерб

Чтобы вам оплатили ущерб для начала нужно его оценить. Приглашаем эксперта-оценщика, который зафиксирует повреждения. После этого он выдаст еще важный документ (заключение), где будет прописано - подлежит автомобиль ремонту и сумма починки. Бывает, что страховые агентства могут возместить повреждения. Но только в том случае, если это прописано в договоре. Если нет такого пункта, то собранные документы ранее помогут возместить порчу с управляющей компании.

4. Направляем претензию

Отправляем претензию и пакет документов в управляющую компанию. Зачастую сотрудники компании идут на встречу. Но если там отказываются признать вину, то идем в суд. Практика судебная такова, что иск о возмещение ущерба будет удовлетворено. Теперь вы узнали, что делать, если на машину упала сосулька в Иркутске.

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