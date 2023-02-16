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16 февраля 2023 7:47

Погода в Иркутске на 23 февраля 2023: сибиряков ожидает температурная чехарда

Погода в Иркутске 23 февраля ожидается теплой
Регина РАХИМОВА
Весь день 22 февраля на большей части Иркутской области будет стоять теплая погода.

Весь день 22 февраля на большей части Иркутской области будет стоять теплая погода.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году людей ожидает укороченный рабочий день 22 февраля и полностью выходной 23 и 24 февраля. Стоит этим воспользоваться и провести праздники на свежем воздухе в кругу близких и родных. Ведь и небесная канцелярия этому благоволит. Так, днем 22 февраля столбик термометра покажет до 0…+2 в Иркутске, а ночью похолодает всего до -9.Погода в Иркутске на 23 февраля 2023 позволит выбраться загород или прогуляться по парку.

Погода в Иркутске на 23 февраля 2023

- Весь день 22 февраля на большей части Иркутской области будет стоять теплая погода, - рассказа «КП»-Иркутск директор Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - На термометрах жители смогут увидеть нулевую отметку, а в некоторых районах даже плюсовую. Не повезло немного жителям западных и северных частей области, так как у них ожидается порывистый ветер.

Жителям Иркутской области не стоит ожидать слишком теплой погоды от небесной канцелярии 23 февраля. Так, в столице Приангарья горожане увидят на столбике термометра -2, а ночью -8. Также в этот день аккуратнее стоит быть пешеходам и водителям, так ка пойдет мокрый снег. Похолодает и 24 февраля. Днем температура опустится до -6, а ночью до -15 в Иркутске. Вот такая погода будет в Иркутске на 23 февраля 2023.

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