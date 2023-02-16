Весь день 22 февраля на большей части Иркутской области будет стоять теплая погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году людей ожидает укороченный рабочий день 22 февраля и полностью выходной 23 и 24 февраля. Стоит этим воспользоваться и провести праздники на свежем воздухе в кругу близких и родных. Ведь и небесная канцелярия этому благоволит. Так, днем 22 февраля столбик термометра покажет до 0…+2 в Иркутске, а ночью похолодает всего до -9.Погода в Иркутске на 23 февраля 2023 позволит выбраться загород или прогуляться по парку.

Погода в Иркутске на 23 февраля 2023

- Весь день 22 февраля на большей части Иркутской области будет стоять теплая погода, - рассказа «КП»-Иркутск директор Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - На термометрах жители смогут увидеть нулевую отметку, а в некоторых районах даже плюсовую. Не повезло немного жителям западных и северных частей области, так как у них ожидается порывистый ветер.

Жителям Иркутской области не стоит ожидать слишком теплой погоды от небесной канцелярии 23 февраля. Так, в столице Приангарья горожане увидят на столбике термометра -2, а ночью -8. Также в этот день аккуратнее стоит быть пешеходам и водителям, так ка пойдет мокрый снег. Похолодает и 24 февраля. Днем температура опустится до -6, а ночью до -15 в Иркутске. Вот такая погода будет в Иркутске на 23 февраля 2023.

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