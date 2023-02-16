Очередной выпуск программы «Шопинг по-иркутски» от «Комсомольской правды» в формате телемагазина

Товары, магазины, цены, скидки, акции - все это окружает нас постоянно - и в реальной жизни, и онлайн. И хотя многие давно уже привыкли к такому изобилию, тем не менее разобраться, где стоит делать покупки, какие вещи окажутся долговечными, качественными, надежными и безопасными, бывает непросто. Именно для этого «Комсомольская правда» в Иркутске в рамках телемагазина «Шопинг по-иркутски» идет в местные магазины, чтобы найти для вас ориентиры в море товарного изобилия.

В очередной серии программы мы побывали в «Домикеа» в торговом центре «Цветной парк» на Байкальской. Из названия понятно, что здесь продают товары известного шведского бренда, который официально ушел из России. Здесь не только удобная и практичная мебель, но также посуда, текстиль, товары для интерьера, игрушки - многие из этих вещей уже стали классикой и очень хорошо подходят для организации пространства, особенно в небольших квартирах. Посмотрим, что из товаров от «Икеа» можно найти в иркутском филиале Швеции «Домикеа».

Все выпуски программы можно будет посмотреть на сайте irk.kp.ru и в наших соцсетях, а также по субботам на телеканале ТИВИСИ. Приобрести товары можно по контактам, указанным в видео.

Приглашаем партнеров. Подробности по телефонам: 8 (3952) 208-004, 8-950-051-97-46. Заявки на участие принимаем на электронную почту: elena.sokolova@phkp.ru