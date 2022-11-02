Иркутские сейсмологи оценили в 5 баллов землетрясение в Бурятии 2 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Бурятии 2 ноября зарегистрировали иркутские сейсмологи. От ближайшего населенного пункта – поселка Майский в Курумканском районе Бурятии - эпицентр находился в трех километрах. Об этом сообщают ученые Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение в Бурятии 2 ноября

В самом поселке Майский было 5 баллов, 4-5 баллов – в улусе Алла – он в 10 километрах от эпицентр. 4 балла зафиксировано в населенных пунктах Арзгун, Улюнхан. В 3-4 балла оценили толчки в Могойто и Сахули, в 3 балла в Аргаде и Курумкане. Энергетический класс землетрясения в Бурятии 2 ноября 11.0, магнитуда 3.9. Время толчков в 07.26.

- По предварительной информации, толчки не ощущались, - прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС России по Республике Бурятия. - Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Это пока вся информация о землетрясение в Бурятии 2 ноября. Стоит отметить, по данным с карты последних землетрясений Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясения в том районе соседней республики происходят не часто.

Последнее время эпицентр всех ощутимых в Бурятии и Иркутской области толчков располагался в акватории Байкала. Так были и совсем недавно: 23 октября в Порту Байкал зарегистрировали движение земной коры в 4 балла, в Листвянке они были 3 балла. Ощутили землетрясение иркутяне – 14 и 25 октября. 14 числа толчки были сильнее.

Эпицентр был в Курумканском районе. Фото Байкальского филиала единой геофизической службы РАН

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