Игорь Кобзев: План по частичной мобилизации в Иркутской области выполнен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямо из командировки – в прямой эфир. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находился в рабочей поездке в Усть-Куте. Сделав перерыв в графике визитов, провел пресс-конференцию в режиме онлайн на тему частичной мобилизации в регионе. Она, к слову, завершена в России, о чем заявил президент Владимир Путин. Для участия в спецоперации на Украине в стране набрали 300 тысяч мужчин. Часть из них сейчас проходят подготовку в учебных центрах, другие уже отправились в зону СВО. В их числе и жители Приангарья. О том, как проходила частичная мобилизация в Иркутской области, рассказал Игорь Кобзев.

Мобилизация в Иркутской области: последние новости

- План по частичной мобилизации в Иркутской области выполнен, - с этих слов начал свое обращение глава региона. - Я сам лично был на четырех отправках мобилизованных. С каждым поздоровался, поговорил. У одних было одно настроение, у других - другое. Конечно, это живые люди. В целом же активность могу оценить как высокую.

Говоря про «другие настроения», Игорь Кобзев имел в виду тех, кто по повестке в военкоматы все же не явились. Правда, таких случаев, по его словам, было мало.

- Я думаю, что работа с уклонистами должна вестись индивидуально, - отметил Игорь Кобзев. - У них могут быть свои причины. Исходя из этих причин, система военкомата сделает соответствующие выводы и примет решение в отношении этих людей.

Мобилизация в Иркутской области: отсрочки

А были и случаи прямо противоположные. Избежать ошибок не удалось ни одному из регионов, Приангарье – не исключение. Из Иркутской области вернулись домой уже из учебных центров больше 100 мобилизованных. Причины? Основных две. Первая – состояние здоровья. Заболевания, при которых военная служба невозможна, обнаружили во время медкомиссии в учебных центрах. Дело в том, что перед отправкой обследования не проводили. Так заведено, что в период мобилизации состояние здоровья бойцов оценивают уже на месте. Вторая – решение об отсрочке отцам троих детей. Его принял Генштаб 4 октября – уже после отправки.

- Если военнослужащий, имея статус многодетного, изъявит желание проходить службу, то оно выполняется, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - У членов семей может быть свое мнение, у мужчины свое.

Вместо тех, кто вернулись домой, в учебные центры уехали другие. И это работа, по замене, продолжается и сейчас.

А кто они – мобилизованные из Иркутской области? Интересно, что средний возраст наших бойцов не 30-35, ведь в первую очередь призыву подлежат мужчины до 35 лет, а 38-40. Такую цифру озвучил Игорь Кобзев.

- Конечно, люди разные, - отметил глава региона. - Был случай, когда на подготовку уехали одновременно отец и сын.

Мобилизация в Иркутской области: выплаты

Зашел вопрос и о выплатах, разумеется. Причем по 100 тысяч рублей получили не только мобилизованные из Приангарья, но и добровольцы.

- Нет различия между добровольцами и мобилизованными по повестке, - прокомментировал это решение Игорь Кобзев. - Все они имеют право на получение единовременной выплаты.

А скоро для семей бойцов и их самих создадут и социальные карты. Что это за новшество?

- В документе будут отражены необходимые сведения о мобилизованных и их семьях, а самое главное - о том, какая помощь им потребуется, - объяснил Игорь Кобзев. – А она разнообразная: трудоустройство, получения дополнительного образования, медицинское обеспечение, бытовые вопросы, например, которые касаются приобретения дров зимой.

Кстати, их уже развозят. «Комсомолка» писала, что первая семья мобилизованного получила грузовик дров. Когда они закончатся, обещают привезти еще.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Призывники не попадут в зону СВО

Осенний призыв официально стартовал с 1 ноября. Вопрос, как он будет проходить в регионе, Игорь Кобзев тоже не обошел стороной. Важное! Призывников-срочников из Приангарья в зону специальной военной операции на Украине не направят.

- Это один из главных критериев, который для любой семьи будет определяющим, - отметил Игорь Кобзев.