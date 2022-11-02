Восьмилетний мальчик упал в ледяной технический колодец в Усть-Илимске

Мальчика забрали в больницу Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

1 ноября диспетчерская служба МЧС приняла звонок с просьбой о помощи: в Усть-Илимске в техническом колодце нашли маленького мальчика. Он стоял в воде и просил вытащить его наверх. Все это происходило на улице Энгельса. На место происшествия выслали отделение спасательной части №51.

- С помощью штурмовой лестницы и страхующего устройства пожарные подняли ребенка и передали его работникам скорой медицинской помощи, - рассказали в МЧС Иркутской области.

Но как восьмилетний мальчик оказался в техническом колодце один? Спасателям удалось выяснить, что ребенок играл с друзьями возле не закрытого колодца, когда неожиданно во время игры он споткнулся и упал прямо вниз. Перепуганные мальчики бросились к родителям, чтобы позвать на помощь.

Когда малыша доставали, он выглядел обессиленным и шокированным. Его поместили на каталку и увезли в больницу для обследования. Напомним, на дне колодца явно была вода, ведь штаны и сапоги мальчика были мокрые, когда его передавали медикам. Хоть он провел там не очень много времени, при температуре ниже нуля он мог получить повреждения кожи. Сейчас в Усть-Илимске -3 градуса.

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