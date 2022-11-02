Голосуем за народного участкового из Бурятии Тимура Хабаева. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

Стартовал финальный этап XII Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022», а это значит, что победа каждого кандидата зависит от поддержки его земляков. Главное - успеть до 10 ноября оставить под фотографией понравившегося участника как можно больше «сердечек». Однако, не все так просто. Организаторы онлайн-баттла определят победителей по индексу доверия граждан. Это значит, что результаты голосования с помощью специальной формулы сопоставят с численностью населения региона, который представляет участник. Голосуем за народного участкового из Бурятии 2022 на сайте «Комсомольской правды».

Голосуем за народного участкового из Бурятии 2022

В этом году солнечную республику в конкурсе представляет старший лейтенант полиции Тимур Хабаев. Мужчина родился, вырос и работает в Еравнинском районе. Полицейский признается, что с самого детства мечтал охранять покой и безопасность обычных людей.

- Когда ко мне обращаются граждане за помощью или советом, и я реально могу им помочь, ощущаю моральное удовлетворение и понимаю, что правильно выбрал профессию, – делится победитель регионального этапа конкурса.

Карьера сибиряка в правоохранительных органах началась в декабре 2013 года. Сперва он трудился в патрульно-постовой службе города Улан-Удэ, однако через три года перевелся и продолжил службу на посту помощника дежурного изолятора временного содержания в родном районе. Уже спустя пять лет Тимур Геннадьевич стал участковым уполномоченным полиции. Сегодня он обслуживает административный участок, где проживают около полутора тысяч человек.

Примечательно то, что супруга 37-летнего мужчины тоже работает в МВД и является инспектором по делам несовершеннолетних. Многодетные родители воспитывают сына и двух дочерей. Все свободное от работы и школы время семья проводит вместе, занимается спортом и выезжает на природу.

Как проголосовать

Чтобы поддержать того или иного участника на сайте «Комсомолки», необходимо найти его имя и фотографию, под которыми указано количество набранных «сердечек». Кликните на него и пройдите аутентификацию с помощью учетной записи Yandex, VK или Google. Так организаторы поймут, что пользователь сети реальный человек. Затем снова проголосуйте за кандидата и готово! Лучшего участкового страны наградят в торжественной обстановке в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Голосуем за народного участкового из Бурятии 2022 ЗДЕСЬ.

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