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Общество2 ноября 2022 14:26

«С детства мечтал стать полицейским». Голосуем за народного участкового из Бурятии Тимура Хабаева

Старший лейтенант Тимур Хабаев из Бурятии борется за звание народного участкового 2022
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Голосуем за народного участкового из Бурятии Тимура Хабаева. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

Голосуем за народного участкового из Бурятии Тимура Хабаева. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

Стартовал финальный этап XII Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022», а это значит, что победа каждого кандидата зависит от поддержки его земляков. Главное - успеть до 10 ноября оставить под фотографией понравившегося участника как можно больше «сердечек». Однако, не все так просто. Организаторы онлайн-баттла определят победителей по индексу доверия граждан. Это значит, что результаты голосования с помощью специальной формулы сопоставят с численностью населения региона, который представляет участник. Голосуем за народного участкового из Бурятии 2022 на сайте «Комсомольской правды».

Голосуем за народного участкового из Бурятии 2022

В этом году солнечную республику в конкурсе представляет старший лейтенант полиции Тимур Хабаев. Мужчина родился, вырос и работает в Еравнинском районе. Полицейский признается, что с самого детства мечтал охранять покой и безопасность обычных людей.

- Когда ко мне обращаются граждане за помощью или советом, и я реально могу им помочь, ощущаю моральное удовлетворение и понимаю, что правильно выбрал профессию, – делится победитель регионального этапа конкурса.

Карьера сибиряка в правоохранительных органах началась в декабре 2013 года. Сперва он трудился в патрульно-постовой службе города Улан-Удэ, однако через три года перевелся и продолжил службу на посту помощника дежурного изолятора временного содержания в родном районе. Уже спустя пять лет Тимур Геннадьевич стал участковым уполномоченным полиции. Сегодня он обслуживает административный участок, где проживают около полутора тысяч человек.

Примечательно то, что супруга 37-летнего мужчины тоже работает в МВД и является инспектором по делам несовершеннолетних. Многодетные родители воспитывают сына и двух дочерей. Все свободное от работы и школы время семья проводит вместе, занимается спортом и выезжает на природу.

Как проголосовать

Чтобы поддержать того или иного участника на сайте «Комсомолки», необходимо найти его имя и фотографию, под которыми указано количество набранных «сердечек». Кликните на него и пройдите аутентификацию с помощью учетной записи Yandex, VK или Google. Так организаторы поймут, что пользователь сети реальный человек. Затем снова проголосуйте за кандидата и готово! Лучшего участкового страны наградят в торжественной обстановке в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Голосуем за народного участкового из Бурятии 2022 ЗДЕСЬ.

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