X5 GROUP приобрела контрольные доли в бизнесах «Слата» и «Красный Яр». Фото ООО «Маяк»

X5 Retail Group N.V. (X5), ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), завершила оформление стратегического партнерства с группами компаний «Красный Яр» и «Слата» - одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири.

В рамках сделки к X5 перешли контрольные доли в размере 70% в капиталах компаний «Красный Яр» и «Слата». Ранее соответствующие ходатайства были одобрены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. После выполнения всех предписаний ФАС России под управлением ГК «Красный Яр» будет находиться в совокупности 232 магазина с торговой площадью более 98 тысяч квадратных метров, под управлением ГК «Слата» - 362 торговых объекта с торговой площадью 132,1 тысячи квадратных метров.

Обе торговые сети продолжат работать под своими брендами, то есть покупатели будут приходить в магазины с уже привычными названиями, однако важная часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики - сфере, в которой у федеральной компании гораздо большие компетенции.

Стратегическое управление торговыми сетями «Красный Яр» и «Слата» будет осуществляться через единую управляющую компанию (УК), которая была учреждена в августе этого года. В совет директоров данной УК вошли представители X5 и групп компаний «Красный Яр» и «Слата». Полномочия по управлению операционной деятельностью двух торговых сетей остаются за их текущим менеджментом.

ГК «Красный Яр» управляет магазинами «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии, ГК «Слата» - магазинами «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 62,3 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, еще 2 - в Иркутской области и 1 - в Забайкальском крае.