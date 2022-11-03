Голосуем за народного участкового из Иркутской области 2022 Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Юрий Милютин устроился работать в полицию сразу же после возвращения в родной Усть-Илимск из армии. В этом году исполнилось 18 лет, как сибиряк охраняет покой и безопасность горожан. А их на территории, которая закреплена за Юрием Милютиным, проживает 1500 человек. Немало! При этом своего участкового абсолютное большинство не только знает в лицо и здоровается при встрече, но и очень ценит. В этом году кандидатуру офицера выдвинули для участия во Всероссийском конкурсе «Народный участковый-2022». Успешно пройдя региональный этап, он представит Приангарье в финале. Голосуем за народного участкового из Иркутской области 2022 на сайте «Комсомольской правды».

Голосуем за народного участкового из Иркутской области 2022

- Работа, по большей части, состоит в общении с людьми, разрешении конфликтов, спорных моментов, обеспечении охраны общественного порядка, профилактике, пресечении, раскрытии преступлений и административных правонарушений, - Юрий Вячеславович и вне службы говорит о ней с должным уважением.

На территории, закрепленной за Юрием, проживает 1500 человек. И Большинство знает его в лицо! Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Даже жители других районов города часто просят помощи у капитана полиции, так как знают, что тот никогда не оставит человека наедине с бедой. Дома же Юрий Милютин – любимый муж и отец. С супругой они воспитывают двоих ребятишек 7 и 11 лет. Папа проверяет школьные дневники, помогает с домашним заданием, а все свободное от работы и учебы время семья проводит вместе. Юрий – душа любой компании. Так о нем говорят друзья. К нему первому бегут за помощью, если сломался автомобиль. Что и как починить? Юрий знает лучше любого механика. А еще он прекрасно играет на гитаре.

Голосуем за народного участкового из Иркутской области 2022: как это сделать

Голосуем за народного участкового из Иркутской области 2022 на сайте «Комсомольской правды». Важно успеть оставить как можно больше «сердечек» до 10 ноября. Однако, не все так просто. Организаторы сопоставят результаты онлайн-баттла с численностью населения региона, который представляет полицейский, чтобы определить индекс доверия жителей. Только после этого выберут победителей. Торжественное награждение пройдет в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

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