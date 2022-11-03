СХПК «Усольский свинокомплекс»: гарантия качества от фермы до прилавка

Павел Сумароков, председатель СХПК «Усольский свинокомплекс». Фото: Алексей Крицких.

Животноводческий бизнес - работа ответственная и упорная, в которой важна четкая стратегия. Но гораздо важнее - люди. Те, кто не боится экспериментировать и внедрять новейшие технологии во всех сферах производства, учиться всему новому, быть движущей силой в созидательном труде. Именно такой подход к делу и приносит результат.

- Для предприятия 45 лет - цифра серьезная. И планы по дальнейшему развитию у свинокомплекса самые амбициозные. Хочу подчеркнуть: сегодня по техническому оснащению и уровню подготовки наших специалистов мы не уступаем другим свиноводческим и мясоперерабатывающим комплексам, добиваемся таких же высоких результатов по выращиванию поголовья и глубокой переработке свинины, как и новые, недавно построенные предприятия, - говорит председатель СХПК «Усольский свинокомплекс» Павел Сумароков.

Весь производственный цикл - от фермы до прилавка - нацелен на достижение самых высоких показателей. Здесь используют охлажденную свинину только собственного производства! В этом году «Усольский свинокомплекс» существенно увеличил объем реализации готовой продукции - сегодня это свыше 85 тонн ежедневно, ассортимент - более 170 наименований. К концу этого года добавится еще порядка 15%. Активно расширяется фирменная торговая сеть: сейчас в нее входит 49 магазинов и точек. Каждый день сюда приходит свыше 22 тысяч покупателей. 29 октября на улице Лермонтова, 81/2 в Иркутске открылся новый фирменный магазин. До конца года в областном центре и Ангарске планируется открыть еще несколько фирменных магазинов.

Открытие нового фирменного магазина в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 81/2. Фото: Алексей Крицких.

- Общее понимание производственных процессов есть практически у каждого сотрудника. Ежедневно отгрузка готовой продукции начинается около четырех часов утра, чтобы вовремя доставить ее к открытию фирменных магазинов в разных городах Иркутской области - от областного центра до Куйтуна, - рассказывает заместитель генерального директора по переработке и сбыту СХПК «Усольский свинокомплекс» Антон Сумароков. - Сотрудники других подразделений периодически посещают цех отгрузки и смотрят, в каких условиях работают их коллеги. Это очень важный момент и один из способов показать, насколько важна и ответственна работа на каждом участке.

Замкнутый цикл производства - от фермы до переработки и прилавка - позволяет не только содержать в порядке цеха и подразделения, но и существенно вкладываться в развитие всех этапов. Такая организационная структура дает возможность быть независимым от конъюнктуры различных сырьевых рынков и изменений цен на отдельные виды сырья, оптимизировать себестоимость продукции и снизить возможные риски. Специалисты собственной лаборатории ежедневно контролируют весь цикл производства: прием сырья, составляющие продукта, технологию производства, упаковочный материал и готовую продукцию.

В этом году СХПК «Усольский свинокомплекс» — лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности в мясоперерабатывающей отрасли. Фото: Алексей Крицких.

- Мы и в дальнейшем будем придерживаться выбранного нами пути развития, так как его правильность была неоднократно доказана. В этом году мы впервые решили заняться выращиванием овощей - и вполне успешно. Собрали прекрасный урожай экологически чистого картофеля и на год обеспечили предприятие для производства полуфабрикатов, - с гордостью отмечает Павел Сумароков. - Также в планах начать реализацию свежего урожая картофеля в нашей фирменной торговой сети.

Практически каждый месяц «Усольский свинокомплекс» радует жителей области новинками, причем не только из охлажденной свинины. Только-только всем полюбились сладкие вареники и сырники с ягодной начинкой, а уже надо пробовать новый вид пельменей, люля-кебаб с томатной начинкой, митболы с грибами, фрикадельки, новые виды вареных и сырокопченых колбас и деликатесов. С момента начала своей работы и по сегодняшний день СХПК «Усольский свинокомплекс» из года в год показывает уверенный рост по всем показателям. Постоянно обновляется машинно-тракторный парк, приобретается передовая техника, внедряются новые технологии производства, создаются новые рабочие места, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Главная цель, которую руководство ставит перед трудовым коллективом свинокомплекса, - своевременное обеспечение жителей области высококачественными натуральными сельхозпродуктами и постоянное развитие аграрной отрасли.

- Мы гордимся тем, что вносим большой вклад в дело развития агропромышленного комплекса Иркутской области. От себя лично и от всего коллектива «Усольского свинокомплекса» хочу сказать спасибо нашим покупателям за доверие и поддержку. Спасибо всем труженикам села, которые вкладывают душу в любимое дело на благо всех жителей нашего региона!

Признание

В рамках агропромышленной недели 27 октября в «Сибэкспоцентре» прошел фестиваль «Байкальские пельмени - 2022». СХПК «Усольский свинокомплекс» представил на суд зрителей сразу три вида пельменей. Гости фестиваля попробовали уже хорошо знакомые «Русские» и «Байкальские», а так же новинку - пельмени «Городские». За участие в фестивале предприятие получило диплом в номинации «Гарантия качества».

На фестивале «Байкальские пельмени» СХПК «Усольский свинокомплекс» представил на суд зрителей пельмени «Русские» и «Байкальские», а так же новинку - «Городские». Фото: Алексей Крицких.

На правах рекламы.