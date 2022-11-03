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Общество3 ноября 2022 12:40

"Зоркий глаз настоящего полицейского": голосуем за народного участкового из Забайкальского края 2022 Ксению Путинцеву

Ксения Путинцева из Забайкальского края борется за звание народного участкового 2022
Дарья БОЛЕСОВА
Голосуем за народного участкового из Забайкальского края 2022. Фото: МВД Забайкальского края

Голосуем за народного участкового из Забайкальского края 2022. Фото: МВД Забайкальского края

Старший лейтенант полиции Ксения Путинцева пришла в МВД Забайкальского края сразу после университета. Молодую девушку сначала не воспринимали достаточно серьезно, но своим профессионализмом она заработала репутацию и уважение как среди коллектива, так и среди жителей Читы. Хоть Ксения служит в МВД относительно немного - 4 года - она уже успела себя проявить и стала победителем регионального этапа "Народный участковый - 2022". Голосуем за народного участкового из Забайкальского края 2022 на сайте "Комсомольской правды".

Голосуем за народного участкового из Забайкальского края 2022

- Самым главным своим профессиональным достижением я считаю, что достигнуто взаимодействие и доверительные отношения с гражданами, а также уважение людей, что положительно влияет на результат служебной деятельности, - призналась Ксения.

И действительно, ее работу всегда отмечают положительно: она постоянно проводить профилактические мероприятия и сталкивается с теми, кто уже нарушил закон. Под ее контролем находятся и те, кто уже отбыл свой срок, и наркозависимые, и трудные подростки. Со всеми она находит общий язык, но при этом спуску не дает. Ксения рассказала историю, которая стала для нее особенной.

Однажды к ней пришел житель Читы, чтобы получить характеристику. Во время разговора старший лейтенант заподозрила, что тот находится в состоянии опьянения. Алкоголем от него не разило, но взгляд и манера речи были странными. Тогда Ксения твердо сказала: идем на освидетельствование.

Казалось бы, пойманный за руку мужчина должен был расстроиться или разозлиться, но все, что он сделал - отметил профессионализм полицейского.

- Затем мы обратно с ним поехали в участковый пункт полиции, где я составила на него протокол об административном правонарушении. Молодой человек признался, что никак не ожидал от участкового такого профессионализма и сказал: "Вы точно участковый!".

Голосуем за народного участкового из Иркутской области 2022: как это сделать

Голосовать за народного участкового из Забайкальского края 2022 можно на сайте "Комсомольской правды". Важно успеть оставить как можно больше «сердечек» до 10 ноября. Ксения Путинцева поборется с другими победителями регионального этапа конкурса.

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