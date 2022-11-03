Голосуем за народного участкового из Забайкальского края 2022. Фото: МВД Забайкальского края

Старший лейтенант полиции Ксения Путинцева пришла в МВД Забайкальского края сразу после университета. Молодую девушку сначала не воспринимали достаточно серьезно, но своим профессионализмом она заработала репутацию и уважение как среди коллектива, так и среди жителей Читы. Хоть Ксения служит в МВД относительно немного - 4 года - она уже успела себя проявить и стала победителем регионального этапа "Народный участковый - 2022". Голосуем за народного участкового из Забайкальского края 2022 на сайте "Комсомольской правды".

Голосуем за народного участкового из Забайкальского края 2022

- Самым главным своим профессиональным достижением я считаю, что достигнуто взаимодействие и доверительные отношения с гражданами, а также уважение людей, что положительно влияет на результат служебной деятельности, - призналась Ксения.

И действительно, ее работу всегда отмечают положительно: она постоянно проводить профилактические мероприятия и сталкивается с теми, кто уже нарушил закон. Под ее контролем находятся и те, кто уже отбыл свой срок, и наркозависимые, и трудные подростки. Со всеми она находит общий язык, но при этом спуску не дает. Ксения рассказала историю, которая стала для нее особенной.

Однажды к ней пришел житель Читы, чтобы получить характеристику. Во время разговора старший лейтенант заподозрила, что тот находится в состоянии опьянения. Алкоголем от него не разило, но взгляд и манера речи были странными. Тогда Ксения твердо сказала: идем на освидетельствование.

Казалось бы, пойманный за руку мужчина должен был расстроиться или разозлиться, но все, что он сделал - отметил профессионализм полицейского.

- Затем мы обратно с ним поехали в участковый пункт полиции, где я составила на него протокол об административном правонарушении. Молодой человек признался, что никак не ожидал от участкового такого профессионализма и сказал: "Вы точно участковый!".

Голосуем за народного участкового из Иркутской области 2022: как это сделать

Голосовать за народного участкового из Забайкальского края 2022 можно на сайте "Комсомольской правды". Важно успеть оставить как можно больше «сердечек» до 10 ноября. Ксения Путинцева поборется с другими победителями регионального этапа конкурса.

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