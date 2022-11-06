Мужчина подорвал четырех человек возле кафе в Шилке Забайкальского края Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП произошло вечером 5 ноября возле одного из кафе города Шилкино Забайкальского края. В субботу вечером в заведении отдыхали люди. Неожиданно прозвучал взрыв. Оказалось, что взрывное устройство сработало, когда отношения между собой на улице выясняли несколько мужчин. По словам очевидцев, у одного из них при себе был предмет, похожий на гранату.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Шилка 1987 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Как стало известно позже, 35-летний забайкалец уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Вскоре после произошедшего возле кафе в Шилке его задержали следователи СКР совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии. В доме подозреваемого проводят обыск.

- В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение и будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения, - добавили в ведомстве.

Из-за буйного мужчины пострадали сразу четыре посетителя кафе. За состоянием оного из них следят медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

-35 кг за 9 месяцев: молодая мама из Иркутска поделилась, как ей удалось в декрете вернуть тело фитоняшки. После родов Алене Пашковой пришлось сменить обтягивающие наряды на одежду 54 размера. (подробности)

Хозяин, ты балбес!: сделайте это, и ваша собака навсегда перестанет слушаться. Зоопсихолог раскрыл секрет, почему хозяева теряют авторитет в глазах питомца. (подробности)

Дважды «Беременна в 16». Героиня нашумевшего шоу Настя из Усть-Илимска в 16 лет второй раз решила стать мамой. Анастасия Трифонова из Усть-Илимска стала героиней нового сезона "Беременна в 16". (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08