В Иркутске на неделе с 20 по 26 февраля воздух прогреется до плюсовых температур Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ура, дождались! Можно сказать, практически перезимовали! Календарная зима подходит к концу, а в столице Приангарья в ближайшие семь дней синоптики обещают появление на термометрах плюсовых температур. Примечательно, что уже 20 февраля показания со знаком плюс ждут сибиряков в западных и южных районах региона. В Иркутске же в понедельник пока -3…-5. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 февраля 2023.

Погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 февраля 2023: прогноз на будни

Итак, в понедельник в Иркутске переменная облачность и без осадков. Днем, по словам метеорологов Иркутского Гидрометцентра, ветер переменится с юго-восточного на северо-западных, скорость воздушных потоков составит 3-8 м/с. Днем температура воздуха ожидается от -3 до -5. Гидрометцентр же России предполагает, что небольшой снег все-таки может выпасть.

В ночь на 21 февраля в городе -17. Небесная канцелярия одарит тихие улицы небольшим кратковременным снегом. Днем во вторник будет -1 градус, ветер юго-восточный до 2 м/с, без осадков.

- Ночью в среду термометры покажут -15, есть вероятность небольшого кратковременного снега, - говорят синоптики Гидрометцентра России. – Днем 22 числа в Иркутске облачно, но без осадков. Воздух прогреется до -4.

В ночь на 23 февраля в областном центре снова по прогнозу небольшой кратковременный снег и -18. Днем в праздник -4 и никаких снежинок.

В ночь на 24 число в городе -16, переменная облачность и без осадков. Днем начнется потепление: метеорологи обещают небольшую облачность (а это значит, что солнышко будет пригревать наверняка), без осадков и всего -1.

Погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 февраля 2023: прогноз на выходные

Потепление не закончится показателями в -1 градус. Как раз в выходные небесная канцелярия намерена одарить сибиряков плюсовыми температурам. В ночь на субботу в городе -11, а днем 25 февраля снова иркутян согреют солнечные лучи. Воздух прогреется до +1 градуса!

Такие же температурные показатели ждут жителей Иркутска и в воскресенье. Ночью -10, небольшой снег, а днем +1 и небольшие осадки, вероятно в виде мокрого снега.

Погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 февраля 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 февраля 2023. Данные Гидрометцентра России

Читайте также:

Яркий метеор пролетел над Иркутской областью. Астрономы предполагают, что его часть можно найти на Земле. Астрономы разыскивают свидетелей падения метеорита в Иркутской области (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08