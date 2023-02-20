Сайт "КП"-Иркутск набрал 1,1 миллиона уникальных посетителей с начала февраля Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Покоряем новые высоты! По данным счетчика LiveInternet, с 1 по 20 февраля 2023 года irk.kp.ru уже набрал 3 миллиона просмотров и 1,1 миллиона уникальных посетителей. Для сравнения, за весь февраль 2022-го сайт "КП"-Иркутск набрал 1,3 миллиона просмотров и 558 тысяч "уников". А все благодаря вам, уважаемые читатели!

Топ-3 самых читаемых материалов в феврале:

1. «Забыла буквы и разучилась говорить». Иркутянка узнала о страшном диагнозе, просто упав в обморок в магазине - 48,1 тысячи просмотров.

2. «Хочу, чтобы дочь мной гордилась!». Сибирячка рассказала, как похудела на 30 кг без изнуряющих диет и тренировок в спортзале – 24,3 тысячи просмотров.

3. «Поздравил и сказал, что скоро увидимся»: снайпер погиб, возвращаясь с задания в день рождения жены - 23,8 тысячи просмотров.

Напомним, в январе 2023-го года сайт irk.kp.ru побил свой рекорд по уникальным посетителям. Удалось набрать 1 миллион 513 тысяч "уников", а также 3 миллиона 298 тысяч просмотров!

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 58,4 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 58 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - 2 тысячи.

Мы рады, уважаемые читатели и слушатели, что вы с нами! Благодарим за доверие и работаем для вас в режиме реального времени.