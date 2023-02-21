Московские студенты побывали на Иркутской ГЭС. Фото: Анастасия Курмазова

Студенты третьего курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации приехали в Иркутск для знакомства с местными экологическими и природоохранными проектами. Будущие менеджеры по специальности «управление глобальными изменениями» изучают экосистему озера Байкал и захотели познакомиться поближе с работой гидроэлектростанции - уникального технического сооружения, позволяющего извлекать чистую энергию из возобновляемых источников, а значит, с наименьшим воздействием на окружающую среду.

Обширную лекцию об экологических программах холдинга Эн+ прочитала гостям Анастасия Жданова, руководитель проектного офиса в области устойчивого развития компании.

Узнали студенты о значении гидросооружений, в том числе ГЭС, для регулирования уровня воды в озере Байкал и сибирских реках, о том, как это помогает спасать прилегающие территории от паводков.

Особое внимание - независимому экологическому мониторингу Байкала, который был начат в 2019 году по инициативе компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской, и продолжается до сих пор. Для мониторинга привлекается множество специалистов - ученых, которые оценивают состояние нашего уникального природного объекта по нескольким параметрам. В том числе изучаются влияние изменений уровня воды на экосистему озера, процесс деградации байкальской губки - эндемика, являющегося мощным природным фильтром, и распространение сине-зеленых водорослей - спирогиры. Один из самых тревожных факторов, который был выявлен в ходе мониторинга, - загрязнение байкальской воды микропластиком, уровень которого существенно повышается около крупных населенных пунктов. Возможно, именно эта работа станет толчком к законодательному регулированию использования пластика.

Обширную лекцию об экологических программах холдинга Эн+ прочитала гостям Анастасия Жданова, руководитель проектного офиса в области устойчивого развития компании. Фото: Анастасия Курмазова

Гостям из Москвы также рассказали об ассоциации «Байкал без пластика», которая была основана при участии Эн+ в 2021 году. Ассоциация выступает за разработку комплекса мер по противодействию загрязнения Байкала пластиком и развитие системы рециклинга, распространение экологической культуры среди населения и туристов. К нему уже присоединились 20 крупнейших предприятий и организаций Иркутской области и Республики Бурятия.

«Байкал без пластика» - это не только постоянные экологические акции по сбору и утилизации бытовых отходов на берегах Байкала, но и просветительская работа, в том числе по раздельному сбору мусора. Это инициативы и по законодательному регулированию оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а также по обеспечению прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитию системы рециклинга.

Кстати, специалисты Иркутской ГЭС поделились опытом раздельного сбора мусора, ведь на предприятии такая система уже внедрена, несмотря на то что переработкой таких отходов в Иркутской области пока не занимаются и их приходится увозить в другие регионы.

- Для компании Эн+ очень важно, что студенты, изучающие глобальные изменения, интересуются темой экологии Байкала. Мы уделяем особое внимание развитию экологических проектов. На наш взгляд, социально ориентированные компании просто обязаны заботиться об экологии и следовать ESG-повестке, - отметила Анастасия Жданова. - Мы с удовольствием провели для ребят экскурсию по Иркутской ГЭС и всегда открыты для подобных мероприятий.

Задав огромное количество вопросов экскурсоводам, студенты поделились впечатлениями.

- Эмоций очень много, - рассказала Ева Назарова, студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы. - Мы никогда раньше не видели работу ГЭС изнутри, не представляли ее мощь, не думали, что под дорогой скрыты несколько технических этажей, а гидроагрегаты и турбины столь масштабны. Обязательно используем эту информацию в собственных исследованиях.

Будущие менеджеры по специальности «управление глобальными изменениями» познакомились поближе с работой гидроэлектростанции. Фото: Анастасия Курмазова

Конкретно

По инициативе ассоциации «Байкал без пластика» в Госдуму РФ внесен законопроект по запрету в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории розничной продажи и безвозмездной передачи мешков, сумок, столовой посуды и приборов одноразового применения и иных видов товаров из пластмассы. Соответствующее изменения было предложено внести в статьи 11 и 25-1 Федерального закона «Об охране озера Байкал».