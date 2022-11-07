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7 ноября 2022 3:42

Мужчина разбился насмерть, упав с многоэтажки на автомобиль в Иркутске

Очевидцы утверждают, что сибиряк сорвался с высоты 15-го этажа
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мужчина упал на автомобиль, сорвавшись с многоэтажки в Иркутске

Мужчина упал на автомобиль, сорвавшись с многоэтажки в Иркутске

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в микрорайоне Первомайский было неспокойно. Во дворе жилого дома по улице Вампилова иркутяне увидели…труп. Как выяснилось позже, мужчина погиб, сорвавшись с многоэтажки. Эту информацию корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердил источник. Также момент трагедии попал на кадры видеодомофона. На них видно, как сибиряк сначала падает на капот припаркованной иномарки, после чего его отбрасывает на землю.

- Запустили его соседи в начале седьмого, 21 год парню…На вид нормальный, - делятся в соцсетях иркутяне.

Также жильцы расположенных в указанном дворе многоэтажек сообщают, что мужчина сорвался с высоты 15-го этажа. Однако, это информация не подтверждена.

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