Кабина затряслась, пассажиров подбросило вверх: лифт с семьей и ребенком сорвался в одной из многоэтажек в Иркутске

Сколько именно этажей пролетел грузоподъемник, и что привело систему в негодность – пока неизвестно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Полгода лифты работают через раз. В управляющей компании видимо ждали, пока лифт упадет. Дождались!» – пишут возмущенные иркутяне в соцсетях.

То, как в одной из многоэтажек Иркутска, сорвался лифт, причем с пассажирами внутри, засняла камера видеонаблюдения внутри грузоподъемника.

Все произошло сегодня на улице Верхняя Набережная. На кадрах камеры видеонаблюдения можно увидеть, как в кабину грузоподъёмника вошли трое: мужчина, женщина и маленький ребенок. Пассажиры переговаривались между собой, пока лифт доставлял их до нужного этажа. В какой-то момент кабина затряслась и люди в ней подпрыгнули несколько раз. Испугавшись, взрослые тут же присели на корточки и схватились за руки.

Через несколько секунд все прекратилось. Немного отойдя от случившегося, пассажиры грузоподъемника попытались самостоятельно выбраться из злополучной кабины. Не вышло! Система не реагировала на нажатие кнопок, а двери оставались заблокированными. После запись прерывается. Авторы видеоролика утверждают, что в момент срыва лифта, звук был такой, будто развалилась половина дома.

Сколько именно этажей пролетел грузоподъемник, и что привело систему в негодность – пока неизвестно. Корреспонденты «КП-Иркутск связались с управляющей компанией дома. Диспетчеры перенаправили к сотрудникам фирмы, которая занимается обслуживанием и ремонтом лифтового оборудования по данному адресу.

- Руководители находятся на месте. Ведутся восстановительные работы. Люди не пострадали, - коротко прокомментировали ситуацию диспетчеры компании.

Известно, что инцидентом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры Октябрьского района Иркутска. Они дадут оценку исполнению жилищного законодательства, в том числе в части безопасности эксплуатацию лифтового оборудования.

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