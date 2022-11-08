В Иркутске стартовал народный кастинг для съемок в новогоднем фильме

«Маршрут Иркутск - Новый год» - новый фильм, производством которого занимается кинокомпания Burkalo production. Фото компании.

Любой иркутянин в возрасте от 18 до 60 лет может сняться в новом новогоднем фильме, производством которого занимается кинокомпания Burkalo production. Чтобы принять участие в народном кастинге (то есть отборе актеров), нужно заполнить заявку по этой ссылке, рассказать о себе и приложить несколько фотографий. В главной роли, как утверждает продюсер Роман Буркало, будет сниматься актер всероссийской известности.

- В отличие от Андрея Мерзликина, которого мы снимали в фильме об истории ИЗТМ, фамилию этого актера вот так, с ходу вспомнит не каждый, но в лицо знают все. Даю голову на отсечение, что увидев его фото, вы стопроцентно воскликнете: «А, так это он!». Этому звездному актеру нужна хорошая компания на съемочной площадке, поэтому мы решили повести народный кастинг, - рассказывает продюсер проекта Роман Буркало.

В рамках народного кастинга будут набираться актеры массовых сцен и эпизодов. Есть роли, попадание в которые требует лишь совпадения по возрастному критерию, а есть и те, в которых требования прописаны более детально. Но в любом случае ни актерское образование, ни даже сценический опыт не являются обязательными требованиями, достаточно желания стать частью главного праздничного фильма года.

- К прошлым новогодним праздникам мы подарили городу «Иркутские песни о главном». Новый фильм сюжетно с ними никак не связан, это именно новый фильм! Не буду пока раскрывать сюжет, скажу лишь, что этот фильм масштабнее и круче предыдущего. Однако название можете запомнить уже сейчас: «Маршрут Иркутск - Новый год». И очень может быть, что на экране вы увидите не только известного российского актера в главной роли, но и своих знакомых, друзей или коллег. И даже себя любимого, если поторопитесь на народный кастинг, - говорит Роман Буркало.

Съемки фильма планируются с 18 ноября по 2 декабря как в павильоне, так и на многих локациях города. Народный кастинг завершится к 15 ноября.

В числе партнеров, поддержавших новый новогодний фильм, администрация города Иркутска, производитель металлопродукции «Профсталь», группа компаний «Янта», производитель лекарств «Фармасинтез», Иркутская нефтяная компания, «Синергия Ойл Групп», сеть автозаправочных станций «Крайснефть», сеть супермаркетов «Слата», предприятие «Твой бетон», открывающийся в скором времени продуктовый рынок «Алтынка», а также радиостанция МСМ и портал «Твой Иркутск».

Народный кастинг завершится к 15 ноября. Фото компании.

Кинокомпания Burkalo Production работает с 2013 года. В портфолио компании более 100 проектов - от рекламных роликов для федеральных брендов и социальной рекламы до документальных и художественных фильмов, презентационных продуктов крупных российских компаний и музыкальных клипов для известных отечественных исполнителей разных жанров.