«Числа возникли в моей голове». Работница детского сада из Улан-Удэ выиграла в лотерею почти 98 млн рублей

Лотерейный билет сибирячка купила в мобильном приложении. Фото: пресс-служба лотереи "Столото"

Жительница Бурятии Надежда Андреева может смело считать себя одним из самых везучих людей на земле. Скромная работница кухни в детском саду приняла участие в 8646-м тираже гослотереи «Спортлото» и выиграла главный приз - 97 954 565 рублей! Чтобы оформить сумму, сибирячка лично отправилась в столицу. В качестве поддержки она пригласила с собой подругу, с которой работает уже долгое время.

- Лотерейный билет я купила в мобильном приложении лотереи - цитирует Надежду пресс-служба компании «Столото». - Комбинацию из шести чисел придумала сама. Числа возникли в моей голове, и я отметила их в игровом поле билета. Поставила эту комбинацию сразу на девять тиражей подряд. Так подсказала интуиция.

Как выяснилось, это не первый крупный выигрыш для Надежды. Около двух лет назад удача уже улыбалась сибирячке. Тогда она выиграла в другой лотерее 15 тысяч рублей. С тех пор женщина регулярно покупала билеты и надеялась получить более внушительный приз.

- Выиграть 97 миллионов в лотерею - это для меня сенсация, - признается победительница. - Я много отдавала по жизни, старалась совершать добрые поступки, помогать нуждающимся. Возможно, мне воздалось за все сложности, с которыми приходилось сталкиваться. Каждую копейку зарабатывала с большим трудом, прикладывала много усилий.

Сибирячка уже решила, как распорядится полученным выигрышем. Женщина планирует отправиться на заслуженный отдых, приобрести загородный дом, заняться садоводством. Также Надежда хочет купить недвижимость в другом городе, а также посетить самые популярные мировые курорт. А еще победительница исполнит свою давнюю мечту – заведет попугая жако.

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