Сбитого коршуна со сломанным крылом приютил у себя мужчина в Забайкалье

В ветлечебнице Забайкалья коршуну оказали необходимую помощь. Фото: Оловяннинская ветлечебница.

- В нашу ветлечебницу приехал обеспокоенный мужчина с необычной находкой, - рассказывает ветеринар Екатерина Биктубаева. - Сказал, что заметил сбитого коршуна на обочине дороги и решил спасти. А птица на удивление - спокойная! Не вырывалась, не кусалась, не царапалась. Нас это очень поразило. Ведь дикая все-таки. Мы осмотрели, а у коршуна крыло сломано.

В ветклинике прописали коршуну кальций, чтобы кости быстрее окрепли и срослись. Фото: Оловяннинская ветлечебница.

В последнее время люди чаще стали спасать животных от верной гибели. Вот недавно в Забайкалье пожарные нашли на обочине сбитого котенка. Мужчины забрали пушистого к себе в часть, где откормили и оказали необходимую помощь найденышу. Сейчас усатый обрел свой дом. Ранее в Бурятии женщина наткнулась в лесу на ворона со сломанным крылом. Она не смогла бросить на погибель птицу, поэтому спасла пернатого. А на днях мужчина ехал по своим делам, когда на дороге заметил коршуна, который не мог взлететь. Он остановил автомобиль, забрал его и отвез в ветлечебницу.

Мужчина ехал по своим делам, когда на дороге заметил коршуна, который не мог взлететь. Фото: Оловяннинская ветлечебница.

- Гипс на крыло не получилось бы наложить, поэтому мы его только обработали, - рассказывает «КП»-Иркутск Екатерина. - Испугались, что с такой травмой птица погибнет на воле, но мужчина решил поселить ее у себя в теплице. Мы обрадовались такому поступку, но посоветовали сильно не приручать. Прописали кальций, чтобы кости быстрее окрепли и срослись. После того как крыло у коршуна заживет, спасатель пообещал отпустить на волю. Примерно через месяц он должен прийти в себя.

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