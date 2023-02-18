Учителя начальных классов из Забайкалья сплетут 130 метров маскировочной сетки для участников СВО

Учителя начальной школы из села Верх-Усугли помогают сделать бойцов невидимыми. Фото: Верх-Усуглинская СОШ.

- Теперь, когда заканчиваются уроки, учителя не спешат домой. Все идут в свободный класс - плести маскировочные сетки на СВО, - рассказывает директор школы в селе Верх-Усугли, что в Забайкалье, Елена Бочкарникова. - По три часа, а то и больше сидят наши рукодельницы и творят доброе дело. Помогают и ученики, и их родители.

Сейчас школа сплела уже целых три маскировочных сетки. Фото: Верх-Усуглинская СОШ.

Много кто желает сейчас поддержать участников СВО. Кто печки-буржуйки изготовит, кто 3000 бууз налепит. А учителя начальной школы из села Верх-Усугли помогают сделать бойцов невидимыми. Уже на протяжении месяца педагоги плетут маскировочные сетки из старых и ненужных вещей.

На этом учителя и ученики останавливаться не собираются! Фото: Верх-Усуглинская СОШ.

- Техника проста, – поясняет «КП»-Иркутск Елена Бочкарникова. - Берем волейбольную сетку и обвязываем ее лоскутами. Вначале мы ломали голову, где взять столько ткани. Но на помощь пришли родители учеников, сотрудники школы и просто отзывчивые люди. Берем все! Шторы, полотенца, халаты, футболки. Единственное правило, чтобы ткань была темных цветов. Режем каждую вещь на маленькие кусочки, а затем привязываем их к спортивной сетке. Если промелькивает светлый лоскуток, то берем баллончик черной или зеленой краски и закрашиваем.

Уже на протяжении месяца педагоги плетут маскировочные сетки из старых и ненужных вещей. Фото: Верх-Усуглинская СОШ.

Сейчас школа сплела уже целых три маскировочных сетки. На этом учителя и ученики останавливаться не собираются! В планах подготовить еще 10 таких сеток и отправить их в зону СВО.

В планах подготовить еще 10 таких сеток и отправить их в зону СВО. Фото: Верх-Усуглинская СОШ.

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