Что произошло после концерта Валерия Кипелова в Иркутске

Валерий Кипелов порадовал своим выступлением иркутян 18 февраля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кипелов в Иркутске выступил во Дворце спорта «Труд» 18 февраля. Концерт собрал сотни иркутян и гостей из соседних городов. Зал был заполнен под завязку. На выступление группы «Кипелов» приехали поклонники артистов даже из соседней Бурятии.

- Валерий Александрович и музыканты великолепны! Исполнили песни из нового альбома и давно полюбившиеся всем композиции, среди них были и «Потерянный рай», и «Беспечный ангел» и, конечно же, «Я свободен», - рассказала КП-Иркутск иркутянка Валерия Норвайшас. - Зал дружно пел, некоторые танцевали, чувствовался общий драйв и задор, энергетика была бешеная.

Сибиряки горячо принимали группу Кипелов в Иркутске. Кроме множества цветов иркутяне дарили бывшему лидеру рок-группы «Ария» и другие подарки. Один из пришедших на концерт даже подарил Валерию Кипелову его портрет. Сам Кипелов также не скупился на общение с поклонниками.

- Он общался, фотографировался и раздавал автографы, - говорит Валерия.

После концерта Кипелова в Иркутске фанаты еще долго делились эмоциями и впечатлениями в соцсетях, в официальной группе артистов.

«Огонь! 37 лет слушаю Валерия Александровича. Мощь невероятная. Концерт супер», - написал поклонник таланта Александр.

«Были в третий раз на концерте, очень понравилось! Сбылась мечта моего мужа пожать руку Кипелову! Счастлив, эмоции зашкаливают!» – пишет Виктория.

«Спасибо ребята за восхитительный, зажигательный и огнеметный вечер! Сказать, что это было потрясающе, это не сказать ровным счетом ничего. Вы лучшие!» – ликуют пользователи соцсетей.

«Повезло прийти второй раз, в этот раз привела с собой сына, он в восторге. Спасибо большое за море эмоций», - делится Нинель.

Некоторые из поклонников артистов даже решились высказать свои предположения организаторам шоу на будущее. Предложили организовать концерт в ледовом дворце «Айсберг», чтобы фанаты Кипелова в Иркутске могли натанцеваться вдоволь. Валерий Кипелов в Иркутске также остался доволен выступлением и пообещал, что группа приедет сюда еще.

- Спасибо, Иркутск! До новых встреч! - написали музыканты в своей группе во «Вконтакте».

Напомним, что в феврале в Иркутск уже приезжала певица Полина Гагарина. Большой сольный концерт артистки прошел как раз в ледовом дворце «Айсберг».

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