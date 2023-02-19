«Без семьи и обязательств»: каждый 5-ый житель Иркутской области никогда не вступал в брак

С возрастом холостых становится меньше, но есть и такие, кто не создали семьи и к 50-ти годам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ко Дню осведомленности о холостом образе жизни, его еще называют днем благодарности одиночек, Иркутскстат подготовил занимательную статистику. Оказывается, в Иркутской области каждый пятый житель никогда не связывал себя узами брака – ни официальными, ни гражданскими.

Тут надо учесть, что под изучение попадали представители сильного и прекрасного пола от 16 лет и старше. Конечно, кто-то остается одиноким в силу возраста и когда-то обязательно услышит марш Мендельсона, но есть и такие, кому уже за 50 лет, а они все еще без семьи и обязательств.

- В современном обществе одинокая жизнь - распространенное явление, - отмечают сотрудники Иркутскстата. - В основном, «холостяками» остаются разочаровавшиеся в семейных узах или не желающие обременять себя ответственностью и дополнительными хлопотами. Они предпочитают свободный стиль жизни, который не следует путать с одиночеством.

Это совсем не значит, что одиночки замкнутые и необщительные люди. Вовсе, нет. У них много друзей, много знакомых, они работают, интересно проводят свободное время, но под венец не торопятся. Отсюда и статистика: 201 из 1000 жителей Приангарья никогда не ходил в ЗАГС на собственную свадьбу и не жил ни с кем в гражданском браке. В целом по Сибирскому федеральному округу показатель этот ниже – 183 из 1000.

Чаще не торопятся окольцевать себя мужчины, холостых из тысячи опрошенных - 239, среди тысячи женщин под венец не ходили 170 из 1000.

- В их числе немало совсем юных, которые еще успеют создать свои семьи, - говорят специалисты. - В возрасте до 25 лет большинство еще не изведало радостей совместной жизни (875 из 1000 мужчин и 774 на 1000 женщин).

Одинокими среди наших земляков 25-29 лет остаются больше четверти женщин (294 из 1000) и почти половина мужчин (452 из 1000). Что и говорить, мужчины заключать браки не торопятся. Данные эти, кстати, получены во время Всероссийской переписи населения.

- С возрастом одиночек среди представителей обоих полов становится меньше, - отмечают сотрудники статистики. - Однако есть и зрелые люди, которым давно пора создать свой семейный очаг, но женатыми и незамужними остаются 52-53 человека из каждой тысячи мужчин и женщин.

Данные собраны во время Всероссийской переписи населения. Фото: Иркутскстат

Но у многих все же найти свою половинку получается. Так, в 2022 году в регионе было заключено 19 085 браков. Причем верят в любовь как молодые, средний возраст создания семьи сейчас в Приангарье – 26 лет, так и люди в возрасте. Самым возрастным женихом стал 92-летний сибиряк, в жены он взял себе 87-летнюю «молодую». Правда, не у всех получается сохранить семейный очаг. Разводов по области также в минувшем году случилось не мало – 13 001.

Многие семьи пополняются, сотрудники службы ЗАГС выдали в прошлом году 24 753 свидетельств о рождении: на свет появились 12 786 мальчиков и 11 967 девочек. Какие необычные имена им придумывают родители, читайте в материале КП-Иркутск.

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