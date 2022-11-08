Снег в Иркутске 8 ноября 2022: пробки, ДТП, прогноз погоды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск во вторник попал в снежный плен. Снег в Иркутске 8 ноября 2022 укрыл дома, лавочки, улицы, скверы и дворы, дороги областного центра замело. Очарование зимы окутало город, наделав немало хлопот его жителям. Так, в городе образовались пробки в 10 баллов. Загруженность дорог не снижается уже несколько часов. Такой показатель на четыре балла больше, чем обычно в это время во вторник, сообщает сервис Яндекс.Пробки. Утром на картах было отмечено ДТП на плотине ГЭС, сейчас там путь более-менее свободен, столкнулись автомобили на улице Баррикад, а самое массовое ДТП произошло сегодня в микрорайоне Юбилейный. Там столкнулись 12 автомобилей.

Снег в Иркутске 8 ноября 2022: уборка улиц

На очистку дорог 44 спецмашины вывели еще ночью. Чистили сложные участки, обрабатывали магистрали пескосоляной смесью. К утру количество дорожных машин выросло до 56. Из них 25 чистят город от снега на правом берегу и 31 - на левом. Трудятся на улицах Иркутска сейчас две сотни рабочих.

Кстати, днем число спецтранспорта сотрудники администрации обещали увеличить до 94. Привлекут к уборке 208 рабочих. Стоит отметить, что чистят не только автомагистрали, но и придомовые территории, также особо тщательно убирают лестницы, спуски в подземные переходы. 10 спецмашин наводят порядок в парках и скверах, сотня человек убирают снежные хлопья в общественных пространствах.

Стоит отметить, что для воздушного транспорта снег в Иркутске 8 ноября 2022 не стал помехой. Согласно данным онлайн табло иркутского аэропорта, вылет и прилет осуществляется по расписанию.

Снег в Иркутске 8 ноября 2022: прогноз погоды

В Иркутске во вторник выпало 4 миллиметра осадков. И хотя эта цифра простому обывателю не кажется внушительной, синоптики отмечают, что это 20% от месячной нормы ноября. Есть и радостные новости, интенсивность снегопада потихоньку падает.

- Днем в Иркутске пройдет небольшой снег, - передает прогноз Иркутского Гидрометцентра пресс-служба администрации города Иркутска. - По прогнозу следующий снегопад ожидается 10 ноября.

Обстановка на дорогах в Иркутске 8 ноября утром

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