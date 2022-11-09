На телах - укусы и рваные раны. Двух косуль спасли от стаи собак на Байкале

Животные смогли сбежать как от собак, так и от людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Листвянки, поселения на берегу Байкала, постоянно замечают косуль. Животные мигрируют, переплывая Ангару, и в этот момент их поджидает множество опасностей. Наиболее распространенная из них - дикие собаки, которые начинают охоту на косуль. В этот раз стая практически загрызла двух зверей, но их спас случайный прохожий. Об этом рассказали в Прибайкальском национальном парке.

Утром 7 ноября инспектор Вадим Иссерс выехал к Листвянскому лесничеству после звонка встревоженного мужчины. Он рассказал, что видел двух пробегающих у кованного забора косуль. Они остановились у санатория, переводя дух: на боках были следы крови. Сибиряк попытался подойти к ним, но животные его сильно боялись, поэтому он решил позвать специалистов. Когда инспекторы приехали, заметили на телах загнанных зверей укусы и рваные раны. Как позже выяснилось - они сильно ободрались о заборы.

- Инспектор принял решение сопроводить их до кромки леса, что и было сделано. Вечером этого же дня другой инспектор, передвигаясь на машине, увидел мечущихся косуль на проезжей части. Животных преследовали собаки. Инспектор остановил автомобиль и отогнал нападавших псов, - рассказали в нацпарке.

В итоге животные смогли сбежать, перемахнув через парапет на обочине дороги. Они скрылись в сумерках как от людей, так и от животных. А инспекторы в свою очередь направили заявку в администрацию муниципалитета о том, чтобы начать отлов бездомных собак.

Ранее "КП-Иркутск" писала о другом случае спасения косули, которая настолько испугалась людей, что застряла в ледяных водах Байкала. Температура воздуха в тот день достигла -10 градусов.

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