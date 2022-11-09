«На лыжи!» с детства: En+ Group и администрация Ангарского округа подписали соглашение о сотрудничестве

En+ Group и администрация Ангарского округа подписали соглашение о сотрудничестве. Фото компании En+ Group.

Седьмого ноября в администрации Ангарского городского округа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом и компанией En+ Group. Этот документ закрепил давно налаженные тесные отношения Ангарска и энергетиков. Примечательно и то, что обе стороны встретились накануне начала зимнего сезона, когда Сибирь вот-вот покроется долгожданным снегом. Причем тут погода? А это один из главных факторов, ведь компания En+ Group проводит в Ангарске свой знаменитый проект «На лыжи!».

En+ Group продолжает развивать профессиональный и массовый лыжный спорт в Сибири. Фото компании En+ Group.

Развитием лыжного спорта и пропагандой лыжных гонок в En+ Group занимаются с 2016 года по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. С тех пор проект «На лыжи!» успел прийти в Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский край, в республики Хакасия и Коми. Ежегодно в этих регионах проходят массовые лыжные праздники, участниками которых за последние шесть лет стали более 70 тысяч человек, приобретается экипировка и спортивный инвентарь, развивается лыжная инфраструктура, поддерживается лыжная сборная России. Почетным гостем финальной части проводимых состязаний «На лыжи!» является Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России. Побывала она и в Иркутской области.

Работа по проекту в Ангарске продолжается уже несколько лет. Так, в 2018 году En+ Group помогла с модернизацией трассы лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». Инвестиции в проект составили около 26,5 миллиона рублей. В 2020 году ЛБК «Ангарский» получил от компании снегоход с прицепным оборудованием Yamaha VK540V и многофункциональные укладчики лыжных трасс. В результате такой комплексной работы лыжно-биатлонный комплекс может принимать соревнования по лыжным гонкам и биатлону всероссийского уровня. Сейчас здесь занимаются ученики лыжных секций из спортивных школ города, а по выходным приезжают любители покататься на свежем воздухе.

En+ Group проводит в Ангарске свой знаменитый проект «На лыжи!». Фото компании En+ Group.

В этом году совместная работа по проекту «На лыжи!» в Ангарске продолжилась: лыжные гонки внедряются в программу общеобразовательных школ. Где зимой лучше всего проводить уроки физкультуры? Конечно же на лыжне! Поэтому закуплено 375 лыжных комплектов, в которые входят сами лыжи, крепления, палки и ботинки разных размеров, четыре устройства для укладки лыжных трасс и три сушильных шкафа. Все это передано в спортшколу «Ангара», ведь именно в парке имени 10-летия Ангарска, где расположена школа, прокладывается самая популярная городская лыжня. Ученики из окрестных школ будут приходить сюда и бесплатно получать все необходимое для катания. Кроме того, компания En+ Group и Федерация лыжных гонок России взяли на себя спортивно-методическое сопровождение проекта, обучение и повышение квалификации учителей и тренеров.

En+ Group проводит в Ангарске свой знаменитый проект «На лыжи!». Фото компании En+ Group.

К программе подключилась 21 ангарская школа, и более трех тысяч ребят уже этой зимой попробуют себя в самом массовом и доступном виде спорта. Инвестиции в проект составили свыше 7,5 миллиона рублей.

- Подписанное соглашение - это очередной шаг в развитии лыжного спорта в Ангарске, - рассказал руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков. - Проект «На лыжи!» является одним из самых приоритетных для нашей компании, и мы надеемся, что его воспитанники в скором времени сформируют костяк лыжной сборной России. Школьные уроки - это не просто хорошая возможность для гармоничного физического развития, но и шанс проявиться таланту. Наверняка в скором будущем выпускники ангарских спортивных секций пополнят список знаменитых спортсменов.

На этом сотрудничество компании с Ангарском не заканчивается. В планах новый проект по благоустройству еще одной популярной лыжной трассы в городской черте: здесь требуется установка освещения.

- Мы благодарны нашим партнерам за такую поддержку, - пояснил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. - Со своей стороны, мы обязуемся включить соответствующие уроки в учебный план и организовать подвоз школьников из более далеких районов города. Уже сейчас мы видим, как в нашем городе изменилось отношение к лыжным видами спорта: ЛБК «Ангарский» стал пользоваться гораздо большей популярностью, сюда приезжают на выходные и даже по вечерам в будние дни, трасса сертифицирована для проведения соревнований всероссийского уровня. Теперь мы делаем следующий шаг и даем возможность нашим детям с молодых ногтей полюбить этот прекрасный спорт.