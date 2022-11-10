«Саянский бройлер»: итоги сезона 2022

«Пухлявчики с сыром» от «Саянского бройлера». Фото: Елена Соколова

Какие продукты чаще всего бывают на вашем столе? Ароматный куриный супчик, диетическая запеченная грудка или сочный цыпленок табака? Каким бы ни было меню, без курицы никак не обойтись. Хорошо, что у «Саянского бройлера» на всех хватит!

«Саянский бройлер» - один из крупнейших поставщиков куриного мяса в Иркутской области. Каждый год здесь производят более 30 тысяч тонн мяса птицы и полуфабрикатов. За качество можно не волноваться - строжайший контроль на всех этапах обеспечивает безукоризненную безопасность продукции, что подтверждается сертификатами качества, заключением собственной лаборатории и других аналогичных аккредитованных организаций.

Новинка от «Саянского бройлера». Фото: Елена Соколова

В этом году «Саянский бройлер» прирос тремя новыми птичниками на 45 тысяч голов каждый и кормоцехом на птицефабрике «Мегетское». Благоустроили территорию, подготовились к зиме и уже планируют работы на следующий летний сезон.

Как удается устоять в столь неспокойное время? «Саянский бройлер» - многопрофильное предприятие «от поля до прилавка». Собственное производство, переработка и фирменная торговля - вот залог не только первой свежести и вкуса, но и уверенности в завтрашнем дне.

«Шницель куриный в сыре». Фото: Елена Соколова

Награда

ООО «Саянский бройлер» - постоянный участник фестиваля «Байкальские пельмени».

В «Сибэкспоцентре» собрались любители местных, сытных и вкусных блюд. Главное развлечение для гурманов – дегустация новинок. «Саянский бройлер» представил на суд публики «Шницель куриный в сыре» и «Пухлявчики с сыром». Предприятие получило заслуженный диплом в номинации «Попробуй полюбишь».

«Пухлявчики с сыром» запекаются в духовке. Фото: Елена Соколова

Как быстро и вкусно приготовить «Пухлявчики с сыром» от «Саянского бройлера». Раскрываем секрет.

1. Разморозьте при комнатной температуре «Пухлявчики с сыром»

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите продукт в форму для запекания.

3. Запекайте 25 минут, ровно до момента, когда сыр немного подколеруется.

4. Проколите «Пухлявчик с сыром», если сок бежит прозрачный – готово!

Приятного аппетита!