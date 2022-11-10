«Белореченское» подводит итоги аграрного сезона

Гавриил Франтенко, генеральный директор СХАО «Белореченское». Фото компании.

Этот год заставил переосмыслить такие понятия, как продовольственная безопасность и импортозамещение. Многие тревожились: сумеем ли быстро сориентироваться в условиях жестких санкций, не опустеют ли прилавки? К счастью, жители Приангарья могут быть спокойны - наши аграрии справились со сложной задачей, говорят о хорошем урожае и строят планы на будущее.

Все свое

«Белореченское», производящее яйца, молочную продукцию, мясо и полуфабрикаты, свежие овощи, хлеб и многое другое, - один из лидеров среди сельскохозяйственных предприятий Иркутской области. Ежедневно здесь трудится почти три тысячи человек. Продукты от «Белоречья» отправляются не только на полки местных магазинов, но и в соседние регионы до самого Хабаровска, а также в Монголию и Китай. Тысячи тонн и миллионы штук! Когда на плечах такая ответственность, нельзя поддаваться панике.

- Мы давно стараемся свести к минимуму зависимость от внешних условий, - объясняет залог стабильности предприятия Гавриил Франтенко, генеральный директор СХАО «Белореченское». - Заготавливаем корма почти на 100% потребности, все молоко, которое мы производим, перерабатываем на двух собственных молочных заводах. Производство мясной продукции обеспечиваем выращенным у нас сырьем, мясом птицы и говядины. Таким образом строится замкнутый цикл производства.

Даже удобрения - этот ценный нынче ресурс - входят в производственный цикл: куриный помет и навоз с собственных ферм после необходимой переработки используются в качестве органических удобрений на полях предприятия.

«Белореченское» — один из лидеров среди сельскохозяйственных предприятий Иркутской области. Фото компании.

Проверка на прочность

Безусловно, в этом году пришлось решать - и срочно! - немало проблем. С введением санкций первым делом разрушились логистические цепочки: многие испытали серьезные сложности из-за задержки поставок. И сельское хозяйство тоже попало под удар: медикаменты, витамины, вакцины, запчасти для техники - все это в одночасье стало недоступно. Однако в «Белореченском» справились с трудностями, нашли способ делать заказы через других поставщиков. Когда, например, выяснилось, что невозможно доставить родительское стадо птицы из Франции, закупили инкубационные яйца и вывели потомство в собственном инкубаторе. Хорошо, что все необходимое для этого уже было!

Так же оперативно разобрались и с запчастями для автопарка и техники. Поменяли логистику, обратились к посредникам. И снова дальновидная политика руководства - еще до санкций успели закупить более 20 отечественных «КАМАЗов».

Урожай в этом году выдался хороший. Собрали почти 15 тысяч тонн картофеля. Фото компании.

Знаем, что едим

Жители Приангарья любят и ценят продукты от «Белоречья» именно за то, что они местные и натуральные. Качеству и безопасности продукции здесь уделяется самое пристальное внимание, все проверяется в соответствии с ГОСТами, контроль очень пристальный, для этого есть своя лаборатория. И технологии в помощь. В этом году, например, открылся новый цех по производству творога на Усольском молочном заводе - новое оборудование (отечественное!) исключает всякий контакт работников с сырьем, руки сотрудников касаются лишь упакованной продукции. Всего же в «Белореченском» перерабатывают до 160 тонн молока в сутки!

Впрочем, не только молоко и более 80 видов молочной продукции, мясо, яйца, хлеб, полуфабрикаты - все, неизменно высшего качества.

Довольны и тем, как уродились морковь. Фото компании.

Будем сыты

Основа продовольственной безопасности - собственная база семян. И в «Белореченском» давно и серьезно с этим работают. Кому как не сибирским агрономам знать, какие сорта подойдут для наших суровых условий!

Вместе со специалистами Иркутского аграрного университета имени Ежевского недавно был выведен новый сорт картофеля «Бабр», устойчивый к местным болезням и вредителям и адаптированный к нашему климату.

В общем, овощи на наших столах будут местными: урожай в этом году выдался хороший. Собрали почти 15 тысяч тонн картофеля. Довольны и тем, как уродились морковь, капуста и лук. На зиму хватит! Кстати, местные овощи будут поставляться не только в магазины, но и на кухни иркутских школ и детских садов.

А пока мы наслаждаемся сезоном свежих овощей, фермеры уже планируют следующую посевную капанию. Заготавливают семена, обрабатывают поля перед зимой, готовят технику. Никаких каникул, ведь преданные покупатели каждый день приходят в магазины в поисках уже давно знакомых продуктов. Наших, свежих и вкусных, натуральных и качественных. То есть от «Белоречья».

Кстати

СХАО «Белореченское» приняло участие в фестивале «Байкальские пельмени 2022», который прошел «Сибэкспоцентре» в рамках агропромышленной недели. Главное мероприятие фестиваля – дегустация деликатесов от участников. Зрители попробовали пельмени «Как у бабушки» и «Домашние». Блюда получили диплом в номинации «Народный выбор».