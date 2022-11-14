Генконсул КНР в Иркутске Ли ХАЙ: Китайско-российские отношения переживают наилучший период в истории

Генконсул КНР в Иркутске Ли Хай. Фото предоставлено Генконсульством КНР в г. Иркутске

- Подведите, пожалуйста, главные итоги 20-го съезда КПК. Какие результаты съезда Вы бы назвали особенно важными?

- 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая - это очень важное мероприятие, которое состоялось в ключевой момент, когда весь китайский народ со всеми его этническими группами под руководством КПК вступает на тропу осуществления целей, приуроченных к столетию со дня образованию КНР. Это съезд, высоко несущий знамя, съезд для объединения сил, сплочения и мужественного движения вперед. Съезд избрал новый состав ЦК КПК, а также состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, принял резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к Уставу партии. В ходе первого пленарного заседания ЦК КПК 20-го созыва был избран новый руководящий коллектив во главе с товарищем Си Цзиньпином, полностью отражающий общую волю всей партии и общие чаяния всего народа.

Доклад, принятый съездом, анализирует внутреннюю и международную обстановку, выдвинул основную тему 20-го съезда КПК, ретроспективно обобщил работу за прошедшее пятилетие и великие преобразования за прошедшие десять лет новой эпохи. В докладе также освещаются такие важные вопросы, как открытие новых горизонтов в деле китаизации и осовременивании марксизма, китайская специфика и сущностные требования китайской модернизации. На съезде разработали стратегический план по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации, а также всесторонний план по комплексному продвижению реализации «общей схемы пятиединого строительства» (здесь имеется в виду, что, ставя в центр внимания экономическое строительство, нужно обеспечить всестороннее продвижение экономического, политического, культурного, социального строительства и строительства экологической цивилизации) и скоординированному осуществлению «четырехаспектной всесторонней стратегической концепции» (здесь имеется в виду всестороннее строительство модернизированной социалистической страны, всестороннее углубление реформ, всестороннее обеспечение законности в государстве, всестороннее соблюдение строкой внутрипартийной дисциплины).

Доклад является политическим манифестом и программой действий Коммунистической партии Китая по объединению и руководству многонациональным народом страны для достижения новой победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху и является марксистским программным документом.

Все утвержденные 20-м съездом партии решения и планы, равно как и все его результаты, непременно будут играть чрезвычайно важную руководящую и гарантирующую роль во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства, всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации и в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой.

XX Всекитайский съезд КПК. Фото предоставлено Генконсульством КНР в г. Иркутске

- Какие важные планы будущего развития Китая были приняты на 20-м съезде Коммунистической партии Китая? Что произвело на вас наибольшее впечатление?

- 20-й Всекитайский съезд КПК сделал достижение высококачественного развития явным приоритетом во всестороннем строительстве современной социалистической страны и принял стратегические меры по ключевым задачам развития партии и государства на следующие пять лет и далее, охватывающие все аспекты политики, экономики, культуры, общества, экологической цивилизации, образования, науки и техники, правовой системы, национальной безопасности, национальной обороны, внешней политики и т.д. На фоне глобального экономического спада высококачественное развитие Китая несомненно принесет больше новых возможностей для стран всего мира и даст новый толчок мировой экономике. Четыре ключевые фразы произвели на меня наибольшее впечатление:

Китайская модернизация

В докладе 20-го съезда КПК четко сказано, что с нынешнего момента центральная задача КПК - это сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в осуществлении намеченной к столетию КНР цели полного построения модернизированной социалистической державы, во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации.

Китайская модернизация обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на собственных национальных реалиях, имеющая сильную, длительную жизненную силу. Китайская модернизация охватывает огромную численность населения, согласованное развитие материальной и духовной цивилизации, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует гармоничного сосуществования человека и природы, осуществляется при следовании по пути мирного развития. На новом пути к всестороннему построению социалистического модернизованного Китая китайская модернизация не только прояснила путь своего развития, но и предоставила миру «китайский план» развития.

Стратегия подъема страны силами науки и образования

В докладе 20-го съезда КПК подчеркнуто, что надо твердо стоять на позиции того, что наука и техника - первейшая производительная сила, кадры - ресурсы наивысшей важности, инновации - первейшая движущая сила; необходимо интенсивно реализовывать стратегию подъема страны силами науки и образования, стратегию наращивания государственной мощи за счет кадров и стратегию стимулирования развития за счет инноваций, открывать новые сферы и новые направления развития, непрерывно создавать новые драйверы и преимущества.

В докладе 20-го съезда КПК впервые проведена общая организация и развертывание образования, технологий и кадров по принципу «три в одном», что в полной мере отражает глубокое понимание Генеральным секретарем Си Цзиньпином законов исторического развития, особенностей современной эпохи и ключа к будущему развитию, а также новаторскую теорию партии и углубляющееся понимание законов построения модернизации по китайскому образцу.

С исторической точки зрения мы видим, что смена мировых научных центров, непрерывное процветание национальной экономики и постоянное улучшение жизни людей тесно связано с фундаментальными и стратегическими возможностями поддержки образования, науки и техники, с кадрами.

Формирование новой архитектоники развития и осуществление высококачественного развития неотделимы от самостоятельности и самосовершенствования высокого уровня технологий, а также неотделимы от мощной поддержки национальной стратегической силы кадров. Приоритетом является обеспечение образования, которое удовлетворяет потребности народа. Таким образом, у нас будет прочная основа, постоянный поток мотивации и твердая гарантия построить страну сильную в образовании, науке, технологиях, кадрах и осуществить китайскую модернизацию.

XX Всекитайский съезд КПК. Фото предоставлено Генконсульством КНР в г. Иркутске

Создание благ для народа

В докладе 20-го съезда КПК подчеркнуто, что страна - это ее народ, а народ - это страна. Коммунистическая партия Китая руководит народом в завоевании и защите государственной власти - это есть не что иное, как завоевание сердца народа. Эти сентиментальные слова ярко объясняют природу партии как авангарда рабочего класса, основную цель беззаветного служения народу, изначальную миссию бороться за счастье китайского народа и возрождение китайской нации, а также глубоко излагают фундаментальную позицию и основной взгляд Коммунистической партии Китая по отношению к народу, отражают искренние народные чувства марксистской партии.

Как гласит древняя китайская мудрость, «государственное управление осуществляется в соответствии с установленными правилами, а самое коренное из них - принесение народу пользы». Создание благ для народа - это требование, отражающее суть принципа «партия создана на общее благо и находится у власти в интересах народа». Необходимо настаивать на обеспечении и улучшении жизни народа в процессе развития, поощрять создание прекрасной жизни путем совместной борьбы, прилагать неустанные усилия для реализации мечты народа о прекрасной жизни. Слово «народ» упоминается в докладе более ста раз и является вечной темой в работе Коммунистической партии Китая. На пути от интенсивной ликвидации бедности почти 100 миллионов человек до реализации всестороннего построения среднезажиточного общества с лозунгом «Никто не может быть забыт», от национальной борьбы с эпидемией COVID-19 до предложения общей политики динамичного сведения к нулю случаев заражения с лозунгом «народ превыше всего, жизнь превыше всего», КПК всегда сохраняет с народом близкую связь, разделяет общую судьбу и сердце партии бьется в унисон с сердцем народа.

Доклад 20-го Всекитайского съезда КПК намечает новый план и ведет нас по новому пути. Дело партии на благо народа бесконечно.

Зеленое развитие

В докладе 20-го съезда КПК выдвигается мнение о том, что необходимо содействовать зеленому развитию, способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы. Природа является основным условием существования и развития человечества. Уважение природы, адаптация к природе и охрана природы - это сущностные требования всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Необходимо прочно утвердить и внедрить в жизнь концепцию «зеленые горы и изумрудные воды - бесценное сокровище», разработать планы развития, исходя из высокой позиции гармоничного сосуществования человека и природы.

Китай будет уделять пристальное внимание охране горных районов, речной и озерной среды, лесной территории, пахотных земель, степных покровов и песчаных почв как единого целого, придерживаться системного подхода к их улучшению. В едином порядке планировать работу по регулированию производственной структуры, борьбе с загрязнением, защите экологии и реагированию на изменение климата; согласованно продвигать работу по сокращению выбросов углерода, снижению уровня загрязнения, расширению зеленых массивов и обеспечению экономического роста, стимулировать экономное и интенсивное, зеленое и низкоуглеродное развитие с приоритетом на защиту экологии.

Люди и природа сосуществуют в гармонии, и природа не подведет людей. На новом пути в новую эпоху Китай неуклонно следует концепции устойчивого развития, неизменно уделяет приоритетное внимание экономии ресурсов, охране и естественному восстановлению экологии, бережет природу и экологию как зеницу ока, непоколебимо идет по пути цивилизованного развития, отличающемуся развитием производства, обеспеченной жизнью населения и здоровой экологией, гарантируя устойчивое развитие китайской нации на долгие века.

- Какие важные заявления о внешней политике Китая содержатся в докладе 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая?

- Генеральный секретарь Си Цзиньпин в докладе 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая подчеркнул, что Китай всегда твердо придерживается основной цели своей внешней политики - защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию, неустанно стремится к построению сообщества единой судьбы человечества. Это торжественное заявление Китая миру. Китай, вступивший на новый путь, предоставит больше возможностей для развития всех стран и внесет больший вклад в прогресс человечества.

Китай неизменно проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику. Китай будет отстаивать основную государственную политику открытости внешнему миру, непреклонно осуществлять стратегию открытости, ориентирующуюся на взаимную выгоду и всеобщий выигрыш. Продолжая развивать отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосуществования, Китай будет содействовать формированию международных отношений нового типа, углублять и развивать глобальные партнерские отношения, базирующиеся на равноправии, открытости и сотрудничестве. Китай будет принимать активное участие в реформировании и развитии системы глобального управления, обращаться ко всем странам мира с призывом развивать общие ценности всего человечества - мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, будет и впредь вносить китайскую мудрость, китайские решения и китайскую силу в содействие построению сообщества единой судьбы человечества.

В то же время Китай занимает четкую позицию в борьбе против любых форм гегемонизма и политики силы, а также непоколебимо выступает против любой односторонности, протекционизма и травли.

- Какие новые возможности, по вашему мнению, откроет 20-й съезд КПК для будущего развития китайско-российских отношений? Какие новые ожидания будут у консульского округа от сотрудничества с Китаем?

- Новый путь Китая принесет новое развитие, а новое развитие Китая, несомненно, создаст новые возможности для развития китайско-российских отношений. Президент Путин направил Генеральному секретарю Си Цзиньпину поздравительное письмо сразу после завершения 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, в котором выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.

Сейчас китайско-российские отношения развиваются в стабильном и здоровом ключе под руководством глав двух государств, они переживают наилучший период в истории и вступают в новую эпоху.

С начала этого года председатель Си Цзиньпин и президент Путин встретились на зимней Олимпиаде и на полях саммита ШОС, задав направление развитию китайско-российских отношений в новую эпоху. Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И говорил, что в условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран, взаимной выгоды и взаимного выигрыша, лучше поняли ценный для обеих сторон опыт неприсоединения к блокам, отсутствие конфронтации и отказ от нацеливания на третьи стороны. Китай и Россия, будучи крупными державами, глубже осознали ценность укрепления сотрудничества и взаимной поддержки.

20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая открыл новую эпоху и новый путь для развития Китая. Перед лицом новой ситуации и новых задач наше Генконсульство готово работать вместе с друзьями из всех слоев общества консульского округа, рука об руку содействовать развитию, добросовестно выполнять стратегические договоренности глав государств Китая и России, содействовать сопряжению строительства «Одного пояса - одного пути» со строительством Евразийского экономического союза и укреплять практическое сотрудничество между политическими партиями, парламентами, общественными организациями, СМИ и в других областях.

Мы будем продолжать оптимизировать структуру двусторонних экономических и торговых обменов и одновременно продвигать масштаб и качество двусторонних экономических и торговых отношений. Мы будем продолжать углублять двустороннее сотрудничество в сфере образования, укреплять интеграцию высшего образования и научно-технических инноваций, расширять двусторонние обмены по обучению за рубежом, развивать сотрудничество в области преподавания языков, базового образования и в других областях. Мы будем продолжать укреплять сотрудничество между двусторонними научно-исследовательскими учреждениями, продвигать совместные заявки в китайско-российские фонды международного сотрудничества, содействовать взаимодействию и обмену между китайскими и российскими научно-техническими кадрами, совершенствовать наш потенциал независимых инноваций, выдвигать китайско-российские решения, вносить мудрость Китая и России в новом витке научно-технической революции, промышленного развития и великого процесса освоения человеком будущего.