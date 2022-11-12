Рассказываем, сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Иркутске к ноябрю 2022 года

И сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе съемное жилье Фото: Олег УКЛАДОВ

В России происходит интересная динамика цен на аренду жилья: в регионах они повышаются, а в крупных городах, в том числе в Москве, наоборот - снижается. В курортных городах вроде Сочи и Севастополя снижение арендной платы связано с окончанием сезона и оттоком отдыхающих. А вот в Иркутской области эксперты портала "МИР КВАРТИР" снова зафиксировали подорожание.

- Сегодня средняя "однушка" в России стоит 17 535 рублей в месяц, за октябрь прирост составил +0,7%. "Двушки" стоят 23 259 рублей (+0,8%), «трешки» – 30 008 рублей (+0,8%), - объяснили в пресс-службе портала.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Иркутске

К концу октября 2022 года в Иркутске снова увеличились цены на аренду жилья. Если 3 октября "КП-Иркутск" писала о том, что средняя стоимость "однушки" для съема перевалила за 15 тысяч рублей, то к началу ноября она стоит уже больше 20 тысяч рублей. Средняя цена за "однушку" составила 21,8 тысячи рублей, прирост - 4,2%.

Это наибольший прирост цен на жилье в Иркутске. Стоимость "двушки" и "трешки" изменила на 2,5% и 0,4% соответственно. По данным специалистов, средняя аренда двухкомнатной квартиры превысила 28 тысяч рублей, а трехкомнатной - 35,3 тысячи рублей. Выгоднее снимать "двушку" и платить лишь немного больше, чем за однокомнатную квартиру или студию.

В рейтинге из 70 городов Иркутск занял 12-ю строчку. На начало месяца он был на 15-ом месте. Антилидерами по России стали Иваново, Владивосток и Саранск, здесь ставки на аренду подскочили примерно на 7%.

Сколько же нужно зарабатывать иркутянам для того, чтобы позволить себе аренду квартиры, оплату коммунальных платежей и новые сапоги? Специалисты провели опрос среди работающего населения, спросив, довольны ли жители Иркутской области своим заработком. Скажем сразу: полностью обеспечивать свои нужды без "затягивания поясов" смогли только 19%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутяне назвали, на сколько им нужно повысить зарплату, чтобы хватало на жизнь

Зарплату в 60 тысяч рублей в среднем предлагают жителям Иркутской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08