37 лет, женат, живет в городе: портрет типичного мужчины в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приближается 23 февраля - время поздравлять наших защитников с их праздником. Иркутскстат составил портрет среднестатистического мужчины в Приангарье.

- По итогам Всероссийской переписи населения, в области проживает 1,1 миллиона мужчин (45,9% населения), - говорят аналитики. - На каждую 1000 представителей сильного пола приходится 1177 дам.

Итак, как выглядит типичный мужчина в нашем регионе? Начнем с того, что ему 37 лет. Но если заглянуть в села, то там средний возраст мужчин - на год меньше, так как рождаемость выше и больше молодежи. Однако большинство джентльменов в регионе - 76,2% - все же городские жители.

А что насчет работы и образования? Трудоспособных - 62,9%. Больше половины из них получают зарплату, каждый четвертый живет на пенсии и пособия, каждый десятый на иждивении и только 3,2% - бизнесмены и самозанятые. Каждый пятый мужчина в регионе имеет высшее образование, 40% - среднее профессиональное.

Фото: Иркутскстат.

- Большинство мужчин Иркутской области (62,7%) состоят в браке, 9,2% – разведены, 4,2% – вдовые, - продолжают в Иркутскстате. - Многие еще не создали свой семейный очаг. Мужчины, как правило, не спешат заводить семью. Наши земляки, вступив в семейные отношения, не торопятся их оформлять официально: каждый седьмой брак не регистрирован.

В среднем представители сильного пола в нашем регионе живут 61,9 года - почти на 10 лет меньше, чем женщины. Однако есть и долгожители: перепись зафиксировала 317 мужчин в возрасте 95 лет и старше, и 21 - старше 100 лет.

Ранее "КП"-Иркутск рассказывала, что каждый пятый житель Приангарья старше 16 лет ни разу не вступал в брак. Аналитики говорят, что холостяцкая жизнь в современном обществе - нередкое явление.

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