Неизвестные украли драгметалл из машины "Урал" в Забайкалье

Сейчас полиция пытается найти грабителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Каларском округе, что находится в Забайкалье, неизвестные проникли в машину «Урал» и украли драгоценный металл. Информацию об этом корреспонденту «КП»-Иркутск подтвердили в ГУ МВД по Забайкальскому краю. Но пока официально не сообщается, сколько килограмм драгоценного метала было похищено и кому принадлежала машина. По неподтвержденным данным в мешках было 60 килограмм золота.

- «В отделение МВД России «Каларское» поступило сообщение о проникновении в автомашину «Урал» и хищении драгоценного металла, - сообщили в ведомстве. - Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Для раскрытия преступления в Каларский округ направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД».

Сейчас полиция пытается найти грабителей.