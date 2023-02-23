Ожидание VS Реальность: кем хотят работать и сколько получать иркутские мужчины? Фото: Даниил ОПАРИН

Смотря на большие доходы знаменитостей и блогеров, кто-то да задумывается: "кажется, где-то не там я учился". Так оно или нет - решать только вам. Портал по поиску работы hh.ru рассказал, кем бы хотели работать иркутские мужчины и сколько за это получать.

Так, с начала 2023 года мужчины региона разместили или обновили суммарно свыше 33,7 тысячи резюме. В целом с начала года более 2 миллионов мужчин вышли на рынок труда России, просматривали вакансии и искали работу или подработку.

К чему интерес?

Что касается выбора профессии, то в Иркутской области лидируют водители (13% соискателей), менеджеры по продажам (5%), машинисты (5%). Кроме этого, довольно популярные у иркутян профессии разнорабочего, курьера, администратора, начальника производства, начальника смены, менеджера по закупкам, продавца-консультанта, инженера-конструктора, руководителя отдела продаж, сервисного инженера и кладовщика.

Интересно, что оконченное высшее образование имеют только 34% соискателей-мужчин из Иркутской области. Еще 7% имеют незаконченное высшее, 27% - среднее специальное, а 25% - только среднее образование.

Довольно популярен у иркутян вариант трудоустройства на работу с гибким графиком. Информация об этом содержится в 21% резюме. Примерно 17% в поисках удаленки, а 16% - не против вахт.

Что по деньгам?

Четверть иркутских мужчин запрашивают зарплату до 50 тысяч рублей. В то же время 23% респондентов хотели бы зарабатывать от 50 до 75 тысяч рублей.

Еще 10% рассчитывают на зарплату в диапазоне 75-145 тысяч рублей, а 7% соискателей – от 145 до 195 тысяч рублей. Среди последних чаще всего встречаются те, кто ищет работу машинистом, руководителем проектов или начальником производства.

Кстати

Знали ли вы, как выглядит типичный мужчина Иркутской области? По данным Иркутскстата, ему 37 лет. Правда, в случае с селами средний возраст мужчин на год меньше, так как рождаемость выше и больше молодежи. Однако большинство джентльменов в регионе - 76,2% - все же городские жители.

Трудоспособных мужчин в регионе почти 63%. Больше половины из них получают зарплату, а каждый четвертый живет на пенсии и пособия.