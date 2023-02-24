«Ударил куском шифера и замахивался кастрюлей». Пьяный забайкалец устроил драку с полицейским и сотрудником МЧС

Мужчину осудили на два года лишения свободы условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Забайкальского края получил условный срок за то, что устроил драку с представителями полиции и МЧС. Необычный инцидент произошел в поселке Атамановка. Как установили в суде, 4 октября прошлого года инспектор МЧС и оперуполномоченный ОМВД приехали осмотреть место пожара дома. Но их планы нарушил ранее судимый местный житель, который в то время находился на территории участка. Мужчина был изрядно подвыпившим.

Увидев перед собой сотрудников ведомств, забайкалец почему-то решил воспрепятствовать осмотру. Сначала он схватил кусок шифера и с силой ударил им полицейского по голове, а затем нанес ему удар кулаком в правый глаз. На этом мужчина не остановился. Он хватал поочередно попавшие ему под руки металлический уголок, ножку стула, часть обгоревшей доски и замахивался ими на правоохранителя. Забайкалец планировал продолжить драку с помощью металлической кастрюли, но сотруднице МЧС удалось вырвать ее из рук агрессивного мужчины. Тогда в ответ на это он схватил твердый предмет и силой швырнул его в голову женщины.

- За применение насилия в отношении представителей власти мужчину осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - говорится в сообщении Читинского районного суда Забайкальского края.

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