Вертолет Ми-8 аварийно приземлился на севере Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аварийная посадка вертолета МИ-8 в Иркутской области произошла днем 15 ноября. Борт приземлился в Жигаловском районе. Об этом "КП"-Иркутск сообщил источник. Более подробная информация будет известна позже.

- В МЧС России сообщений пока не поступало, - сообщают корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Аварийная посадка вертолета Ми-8 в Иркутской области 15 ноября

Выяснилось, что на борту, летевшем из Иркутска в Жигалово, находилось четыре члена экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. А вот сам вертолет получил повреждения.

В Иркутском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России уже начали доследственную проверку по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

- На место происшествия выехали следователи и криминалисты, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве аварийную посадку вертолета Ми-8 в Иркутской области.

Напомним, ранее в Иркутске самолет СУ-30 упал на дом. Чудом не пострадали две семьи, живущие в здании. Оба пилота погибли.