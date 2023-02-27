77-летний мужчина мастурбировал возле школы на глазах у детей в Улан-Удэ

На ситуацию оперативно отреагировали сотрудники правоохранительных органов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопиющий случай произошел возле одной из школ Бурятии. 77-летний житель Улан-Удэ удовлетворял себя прямо на глазах у детей, возле стен учебного заведения. Инцидент попал на видеоролик, который засняли очевидцы. Ситуацию прокомментировали в МВД Республики Бурятия.

- Правоохранители задержали нарушителя. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о громком инциденте, который произошел в Зиме. Там 54-летняя опекунша незаконно лишала свободы 16-летнюю девушку. Женщина планировала отвезти подростка в областную больницу, чтобы провести ей необходимое медицинское обследование. Зиминка остерегалась, что девушка покинет дом и сначала решила приковать ее цепью к лестнице двухъярусной кровати, а затем вовсе заперла ее в подполье дома.

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