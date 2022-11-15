Голова кружится, глаз заплыл: девушка получила сотрясение мозга из-за рухнувшей на концерте в Иркутске вытяжки

Девушка-фотограф получила сотрясение мозга из-за рухнувшей на концерте в Иркутске вытяжки. Фото предоставлено "КП"-Иркутск" очевидцами.

Концерт рэпера, выступившего в одном из баров столицы Приангарья 12 ноября, на днях попал в центр обсуждений в иркутских пабликах. При этом ранее большая часть комментаторов репертуаром певца никогда не интересовалась. Пользователей соцсетей поразило опубликованное видео одной из зрительниц. На кадрах видно, как с потолка над сценой падает крупная металлическая конструкция. Артисту повезло – остался цел. Однако девушка-фотограф, которая в этот момент стояла ближе к выходу, получила удар по голове.

- У меня сотрясение второй степени, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» 18-летняя Виктория. - Иду на поправку, но все еще есть головокружения. Организаторы мероприятия оказали мне первую медпомощь, помогли добраться до машины.

Оказалось, что ненадежно закреплена была вытяжка – часть системы вентиляции зала. Не обошлось без гематом. На голове, в месте удара, у иркутянки появилась шишка. Отек перешел на левый глаз, из-за чего тот опух и покраснел. Кто ответит за произошедшее? В этом будут разбираться компетентные органы.

- Вскоре планирую обратиться в полицию с заявлением, - заключает Виктория.

Несмотря на недомогания, девушка продолжает работать и лечиться дома.

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