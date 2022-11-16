Писатель Денис ДРАГУНСКИЙ: С нетерпением жду встречи с Иркутском

Писатель Денис ДРАГУНСКИЙ. Фото Михаила Брацило.

Юбилей компании Эн+ российского энерго-металлургического холдинга, основанного Олегом Дерипаской, для Иркутска пройдет в необычном формате. В честь своего 20-летия компания организует грандиозный фестиваль культуры «Энергия» в Сибэкспоцентре. Три дня, с 18 по 20 ноября, жители и гости города смогут посещать сразу несколько площадок, выбирая встречи с известными и интересными творческими людьми самых разных направлений.

Юлия Меньшова, Константин Богомолов, Мария Миронова, Аглая Тарасова, автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин и многие другие... Подробную программу фестиваля и полный список его участников лучше изучить заранее, чтобы не пропустить самого интересного. Одновременно в разных секциях фестиваля будут проходить обсуждения, кинопоказы, лекции, автограф-сессии, выставки, мастер-классы - организаторы приготовили действительно мощный заряд активностей для всех, кто интересуется культурой.

Любителям и ценителям литературного творчества во всех его проявлениях стоит изучить программу секции «Лекторий»самым пристальным образом . Список гостей впечатляет. Уникальная возможность лично познакомиться с любимым автором, поговорить о литературе и творчестве, причем не только в его классическом смысле, но и в современном. Кроме того, организаторы обещают целую отдельную книжную секцию от московского интеллектуального клуба «Достоевский». Здесь будут представлены издания участников фестиваля и тематическая подборка книг от креативного директора клуба Анны Поповой об энергии - жизни, любви, дружбы, развития и любой другой.

Обязательно берите с собой детей! Во-первых, потому что для них предусмотрена отдельная секция с увлекательными активностями и уникальными мастер-классами. Уютная зона отдыха, непрерывно работающая творческая мастерская, школа робототехники, школа детского телевидения - юным гостям фестиваля определенно будет чем заняться. Во-вторых, потому что среди именитых гостей будут и те, кто интересен не только взрослым.

И пока мы выписываем самые интересные события фестиваля в ежедневник, сами участники с нетерпением ждут встречи. О своих впечатлениях от Иркутска и о планах на фестиваль рассказал Денис Драгунский, писатель, публицист, драматург, журналист, сын знаменитого советского писателя Виктора Драгунского.

Денис Драгунский: «В день открытия фестиваля, 18 ноября, я буду выступать на секции «Лекторий». Фото Михаила Брацило

- Денис Викторович, приходилось ли вам раньше бывать в Иркутске?

- Да, в Иркутске я был уже дважды, на научных конференциях в 2001 и 2005 годах. В первый приезд я жил в центре города, в гостинице «Ангара», а во второй - в Листвянке, на Байкале и каждый день ездили в город на заседания и экскурсии. Была зима, красота невероятная! Город мне очень понравился - настоящий, русский, красивый. Особенно тронули старые деревянные дома, с облупившимися многочисленными слоями краски. По ним сразу видно, что красили их сто лет подряд в разные цвета. Надеюсь, что они не изменились, что их не почистили и не привели в порядок! Понравились мне и иркутяне - очень радушные, приветливые и интеллигентные люди. И это я говорю не только об участниках научных конференций! Поэтому я с большим нетерпением ожидаю встречи.

- Что вы приготовили для гостей и участников фестиваля?

- В день открытия фестиваля, 18 ноября, я буду выступать на секции «Лекторий» как писатель Денис Драгунский. Расскажу о том, над чем работаю, что собираюсь написать и что написать мечтаю, о своей новой книге, буду читать свои рассказы, говорить о литературе, отвечать на вопросы и делиться секретами.

На следующий день, 19 ноября, появлюсь в детской секции уже в другом качестве, как тот самый Дениска Кораблев, прототип главного героя любимых детских рассказов. Обсудим с ребятами и их родителями, что в этих рассказах правда, а что выдумка, расскажу, как они создавались, как мы тогда жили, отвечу на вопросы маленьких и уже взрослых читателей «Денискиных рассказов».

Кроме запланированных выступлений и встреч очень рассчитываю на неожиданные: на беседы с журналистами, на встречи с людьми в кулуарах и в перерывах. Я всегда открыт для разговора и общения, всегда и с удовольствием жду встреч с читателями и готов отвечать на любые вопросы. Поэтому к гостям фестиваля у меня есть два пожелания. Первое — приходите обязательно! Второе - не бойтесь задавать вопросы. Для любого творческого человека встреча с читателями или зрителями - это всегда праздник, всегда волнение и трепет. До скорой встречи!