Энергичные выходные

Тысячи иркутян посетили фестиваль «Энергия», организованный компанией Эн+. Фото: Архив компании

- Где тут выставка с лицами?

- Пройдите книги, потом детскую зону и там, у черного занавеса, будет указатель. Прямо ныряйте.

Такой диалог, подслушанный на одном из трех дней фестиваля «Энергия», проходившего в иркутском Сибэкспоцентре с 18 по 20 ноября, не удивителен. Пространство выставочного комплекса кардинально преобразилось! А впечатлений от каждого дня набиралось столько, что переваривать придется еще долгое время. Действительно мощный заряд положительных эмоций перед долгой зимой!

Подарок для любимых

Организатор фестиваля - компания Эн+, основанная Олегом Дерипаской. Уникальное не только для Иркутска, но и для всей страны событие стало подарком сибирякам в честь 20-летия компании.

- О том, как отметить этот классный возраст, мы задумались примерно девять месяцев назад, - рассказала на открытии фестиваля заместитель генерального директора компании Эн+ по связям с общественностью Вера Курочкина. - Нам действительно очень хотелось сделать что-то интересное, приятное, новое для тех, кого мы больше всего любим и уважаем, то есть для иркутян. Самое интересное, что в правильности своего решения мы убедились очень быстро - по тому, как удачно все начало складываться, как быстро подобралась команда, как нашлись действительно очень разные участники, большинство из которых так или иначе связано с Сибирью.

Как оказалось, задумка организаторов вышла далеко за пределы культурных встреч в рамках фестиваля.

- Мы очень надеемся, что гости успеют побывать на Байкале, - поделился Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании Эн+. - Увидят его своими глазами, расскажут о нем друзьям и знакомым - и новые люди приедут посмотреть на жемчужину Сибири. Потому что личные впечатления стоят сотен рассказов и видео, а Байкал должен хотя раз увидеть каждый.

Долгожданные встречи

Безусловно, главное событие всех трех дней фестиваля - это встречи с разными творческими людьми, проходившие сразу в двух локациях. В кинозале собиралась публика, чтобы пообщаться с актрисой и телеведущей Юлией Меньшовой и посмотреть редкие архивные кадры со съемок фильма «Любовь и голуби».

Константин Богомолов, художественный руководитель театра на Малой Бронной, привез в Иркутск премьеру спектакля собственной постановки «Таня». Премьера прошла в Иркутском драматическом театре, а сам режиссер встретился с участниками фестиваля и зрителями в Сибэкспоцентре, чтобы поговорить о современной культуре.

Пообщались с читателями и зрителями, писатель-прозаик Дмитрий Воденников, писатель-литературовед Евгений Водолазкин, писатель и журналист Маша Трауб, актер театра и кино Владимир Кошевой, актриса Аглая Тарасова, скульптор и ювелир Юрий Шахоян и многие другие. Гости фестиваля признались, что ждали встречи с иркутянами с большим нетерпением.

- Сейчас общения более чем достаточно, - считает писатель-фантаст Вадим Панов. - Просыпаешься утром и сразу же читаешь в соцсетях все, что о тебе думает читатель. Но это никак не может заменить живого человека, особенно такие вот встречи с читателями, которые знают твое творчество. Я специально оставил от своей лекции побольше времени для вопросов: знал, что они будут, и будут интересными. Вы слышали, мне даже советы давали, какую следующую книгу написать! С огромным удовольствием пообщался и даже поспорил с действительно умными людьми. Живое общение - это уникальная обратная связь, которая для автора невероятно важна, это то самое, что придает вдохновение.

Согласился с ним и единственный участник фестиваля, который выступал сразу в двух локациях, для совершенно разных аудиторий. Это Денис Драгунский, писатель, сценарист и журналист. Тот самый Дениска, ставший прототипом главного героя в знаменитых рассказах своего отца, Виктора Драгунского. Со взрослыми автор обсудил свою новую книгу «Фабрика прозы», поговорил о том, как вообще рождаются книги - от малой прозы до романа и, конечно, почитал несколько своих рассказов. Детям Денис Викторович рассказал о том, как создавались «Денискины рассказы» и сколько в них на самом деле правды и вымысла. Оказалось, что полностью соответствует историческим событиям… всего один рассказ! Остальные - это собирательный образ и невероятная фантазия автора. Но атмосфера жизни семьи передана очень точно.

- На таких встречах для меня самое важное - не впечатления, их-то уже накоплено много, а эмоции. Та энергия, которая идет от общения с живыми, людьми - ее ничем заменить невозможно. И в этом плане иркутяне меня не подвели, я знал, что разговор будет интересным. Впрочем, я никогда не разделяю публику на столичную и провинциальную. Даже в столичных европейских городах я встречал людей закрытых и замшелых. И в то же время в Благовещенске, в Бердске, в Ярославле есть люди умных, острых, проницательных и свежих взглядов. Вот такие встречи и дают силы работать, писать.

И участники, и гости фестиваля единогласно отмечали очень теплую атмосферу, сложившуюся в залах:

- По моему привычному времени было около 9 утра, когда началось выступление, - рассказывает Александр Цыпкин, писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». - Поэтому на сцену я вышел слегка сонным. Но буквально через пять минут уловил энергию зала, взбодрился сам и, надеюсь, взбодрил зал. Такие события невероятно важны для авторов, когда есть возможность пообщаться не совсем в театральной атмосфере, поговорить со зрителями.

В восторге об общения остались не только гости.

- Я посетила все три дня фестиваля, заранее отметила для себя события, на которые больше всего хочу попасть, - поделилась иркутянка Светлана Осипова. - Признаюсь честно, иногда выбор был непростым, хотя организаторы постарались построить расписание событий так, чтобы можно было успеть попасть из одной локации в другую. Но… это очень здорово, что каждая встреча не ограничивалась формальным графиком. И вопросы звучали до тех пор, пока есть руки в зале, и автографы раздавали всем желающим, и вообще атмосфера была на удивление теплой, домашней, как будто общаешься с хорошо знакомыми людьми.

- Мне больше всего понравилась выставка работ художников, - делится впечатлениями ученица иркутской школы искусство Алиса. - Звучащие картины, инсталляции, абстракция - можно сколько угодно фантазировать о том, что передает нам автор. Впечатлила меня и выставка «Игра с вечностью». Правда, я жалею, что не попала туда в день открытия фестиваля, говорят, автор лично проводил экскурсию и рассказывал историю создания работ. Завидую тем, кто смог это услышать!

Подражатели приветствуются

- Великое дело, что бизнес привозит сюда сливки культурного общества, актеров, писателей, художников, - заметил один из участников фестиваля журналист и писатель доктор исторических наук Станислав Гольдфарб. - Событие это для Иркутска уникальное.

Да уж, день рождения такого формата мы еще точно не видели! Помимо общения с творческими людьми были здесь и мастер-классы для детей, и уникальная книжная подборка от московского клуба «Достоевский», и возможность неформального общения со всеми выступавшими. Удивлялись не только простые жители города:

- Обошел один раз все локации и понял, что нужно пройти еще раз, насколько не укладываются в голове все эти новые форматы, - признался первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель правительства Константин Зайцев. - Эн+ задает новый тренд социально-экономического партнерства - и это пример всем бизнесам, которые находятся на территории региона.

Тем, кто не успел посетить в эти дни залы фестиваля, можно посмотреть записанные видео выступлений участников по ссылке energyfest.ru.