Массовую драку среди подростков предотвратили в Улан-Удэ

Жителей столицы Бурятии встревожили толпы молодых людей

- Тут в центре города какое-то столпотворение. Кажется, намечается потасовка, - такое сообщение поступило в понедельник, 27 февраля, в дежурную часть полиции Улан-Удэ.

Жители столицы Бурятии встревожили толпы молодых людей. Десятки подростков столпились возле одного из торговых центров. Большинство из них были одеты в черную одежду. Очевидцы снимали собравшихся на видео и выкладывали в сеть. Некоторые предположили, что подростки оказались здесь не просто так. Их цель - устроить массовую драку. Однако информация была вовремя передана сотрудникам правоохранительным органом.

- Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место и не допустили нарушения общественного порядка, - рассказали в пресс-службе регионального МВД. – В отделение были доставлены восемь человек. Все они несовершеннолетние. После проведения профилактической беседы их передали законным представителям.

Кто и зачем решил организовать массовую драку? Пользователи социальных сетей предположили, что подростки могли быть связаны с недавно распространившейся в стране молодежной субкультурой – ЧВК «Редан». Ранее похожие инциденты происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. Там, в задержании самых буйных хулиганов принимали участие даже сотрудники ОМОНа.

Как пишут СМИ, представители неформального движения носят длинные волосы, клетчатые штаны и используют символику с пауком и цифрой 4. Первая часть названия придумана для привлечения внимания, а вторая заимствована у героя японских комиксов.

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