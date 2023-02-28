Доигрались: восьмиклассник выпал из окна школы в Чите

СК начала проверку Фото: Иван МАКЕЕВ

О происшествии на территории одной из школ Читы стало известно из сообщений местных СМИ. В СУ СК России по Забайкальскому краю начали доследственную проверку. По предварительной информации, 28 февраля ученик восьмого класса во время игры в кабинете выпал из открытого окна, после чего попал в больницу, где врачи диагностировали переломы обеих ног.

- Руководитель регионального следственного управления Следкома Алексей Вольный поручил следователям провести комплекс процессуальных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ведомства.

Помимо пострадавшего подростка правоохранители опросят учителей и руководство школы. При необходимости – родителей учащегося. Также будут изучены медицинские справки и заключения.

- По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - заключили в Следкоме Забайкалья.

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