Рекорд побит! Сайт "КП-Иркутск" впервые набрал больше 1,7 миллиона уникальных посетителей за месяц Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Новый рекорд! По данным счетчика LiveInternet, за февраль 2023 года сайт irk.kp.ru набрал 4 миллиона просмотров и 1,7 миллиона уникальных посетителей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе, когда удалось набрать 1,5 миллиона "уников", а также 3,2 миллиона просмотров. А все благодаря вам, уважаемые читатели!

Больше всего в этом месяце интересовались нашими материалами о героях СВО, историями любви и семейных взаимоотношений, криминалом, происшествиями и вдохновляющими историями о борьбе с тяжелыми диагнозами.

Итак, топ-3 самых читаемых материалов в феврале:

1. «Подобрал щенка и назвал его Дочей». Собаку погибшего бойца СВО из Бурятии привезли к его семье - 73,5 тысяч просмотров.

2. «Забыла буквы и разучилась говорить». Иркутянка узнала о страшном диагнозе, просто упав в обморок в магазине - 57,1 тысячи просмотров.

3. «Поздравил и сказал, что скоро увидимся»: снайпер погиб, возвращаясь с задания в день рождения жены - 37,3 тысячи просмотров.

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 60 тысяч подписчиков, в «Одноклассниках» - 58 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - 2 тысячи.

Мы рады, уважаемые читатели и слушатели, что вы с нами! Благодарим за доверие и работаем для вас в режиме реального времени.