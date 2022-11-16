«Подарок за подписку»: более 50 подписчиков «Комсомолки» получат подарки

Декада подписки на газету «Комсомольская правда» - в самом разгаре. Значит, время дарить подарки нашим дорогим читателям! Так решила медиагруппа «Комсомольская правда» и объявила акцию «Подарок за подписку». В ней принимали участие не только жители Иркутской области, но Республики Бурятии, Забайкальского края и Республики Саха Якутии. Ведь нет такого уголка, где бы ни выходила «Комсомолка». Более того – ее почитателей год от года становится только больше. Они, как и прежде, звонят и пишут в редакцию, делятся идеями, предложениями, своими историями, проблемами.

Итак, в чем суть акции? С 10 октября до 10 ноября 2022 года все желающие могли оформить подписку на газету (в почтовом отделении или прямо в редакции «КП»). За это получали специальные абонементы. Каждый регистрировался под уникальным порядковым номером и под ним участвовал в акции. Чем их больше, тем шансы на победу выше. Ведь подписать каждый желающий мог не только себя, но и родителей, знакомых, друзей, даже соседей по дому. Борьба между читателями развернулась нешуточная. Ведь и подарки достойные, три главных - пылесос, чайник и термопот.

Итоги акции «Комсомолка» подвела 11 ноября. Победителей мы определили с помощью программы генерации случайных чисел.

ИТОГИ

Наши победители

Термопот отправляется к Тамаре Николаевне Гановичевой (Ангарск, участник под номером 14).

Чайник получает в подарок Вера Николаевна Рудых (Иркутский район, участник под номером 8).

Обладателем пылесоса становится Александра Максимовна Макарова (Иркутск, участник под номером 11).

КСТАТИ

Каждому участнику - книга

Но и это еще ни все приятные новости! Каждый участник получает книгу от медиагруппы «Комсомольская правда»!

КУДА ИДТИ

Ждем счастливчиков

Поздравляем победителей и ждем вас до 25 ноября с 11.00 до 15.00 в редакции «Комсомольской правды» по адресу г. Иркутск, Партизанская, 75. Остались вопросы? Звоните по тел. (3952) 208-006.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Мандариновое настроение

С 15 ноября приглашаем к участию в акции «Мандариновое настроение», всем приславшим карточки гарантирован подарок в виде книги, а 5 самым активным новогодние корзины с мандаринами!