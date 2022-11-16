«Настоящее волшебство!»: маленькие иркутяне встретили поезд Деда Мороза

На платформе собрались десятки детей и взрослых Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

16 ноября на перрон вокзала Иркутска прибыл не простой поезд, а волшебный - Дед Мороз из Великого Устюга добрался до центра Приангарья, чтобы поздравить маленьких иркутян с наступающим Новым годом. Он привез с собой целую команду своих друзей, в том числе и Снегурочку. Вместе они провели конкурсы для самых маленьких сибиряков. Об этом рассказали в администрации города.

- Для обладателей билетов, приобретенных заранее, предусмотрена встреча со сказочным персонажем в поезде, чаепитие, подарки и квесты. Также можно сфотографироваться с героями. На станции «Иркутск-Пассажирский» Дед Мороз будет принимать гостей до 22:30. Далее он отправится в Черемхово, Зиму и Нижнеудинск, - сообщили в мэрии.

В глазах у маленьких иркутян, когда к ним вышел Дед Мороз, было удивление и радость. Они смогли пообщаться со сказочными персонажами прежде, чем те отправятся в путь дальше. Напомним, поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга еще 22 октября и преодолел сотни километров до Иркутска. Ему предстоит проехать аж 33 тысячи километров через 130 городов России, чтобы порадовать детей и их родителей.

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