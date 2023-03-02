Не побоялся гнева божеств. Бездомный украл из дацана в Бурятии четверть миллиона рублей пожертвований

Суд назначил виновному штраф в 30 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

«Не делай добра – не получишь зла». Кажется, эта пословица как нельзя точно описывает ситуацию, которая произошла прошлым летом в дацане в Бурятии.

В поселок Аршан Тункинского района приехал бездомный мужчина. Там его пожалели и приютили служители дацана. Но в благодарность за добрый поступок бродяга… решил обокрасть священное место.

Буквально на следующий день он выяснил, где хранятся пожертвования, и тайком забрался в это помещение. Не побоявшись гнева божеств, он похитил оттуда 250 тысяч рублей и сбежал. Однако недолго он гулял на свободе - полицейские задержали вора в другом районе.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Отпираться он не стал - признал вину. Отмечается, что ранее мужчина не был судим.

- Тункинский районный суд назначил виновному штраф в 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии. - Приговор вступил в законную силу.

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